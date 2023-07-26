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Молдова сократит численность российского дипперсонала

Ольга Лебедева
33 мин. назад

Сокращение числа дипломатов РФ вызвано попытками дестабилизировать Молдову, заявил министр иностранных дел страны Нику Попеску. Ранее СМИ сообщили о системах для шпионажа на крыше посольства России.

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Флаг Молдовы
Флаг МолдовыФото: Aleksey Butenkov/Zoonar/picture alliance

Власти Молдовы сократят численность персонала российского посольства. Решение принято в связи с попытками дестабилизации Молдовы, заявил на заседании правительства в среду, 26 июля, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. "Мы пришли к выводу о необходимости ограничить количество дипломатов, аккредитованных российской дипломатией в Молдове. Об этом также были проинформированы представители Российской Федерации", - указал он.

По словам Попеску, Молдова уже несколько лет является "объектом довольно враждебных действий со стороны Российской Федерации, значительная часть которых осуществлялась через посольство Российской Федерации в Кишиневе". "Я видел информацию о чрезмерном количестве антенн на здании посольства. Дипломатическим службам важно ориентироваться на хорошие отношения, но, когда часть дипломатического персонала направлена на усилия по дестабилизации нашей страны", - добавил министр.

Новый шпионский скандал в Молдове

Два дня назад было опубликовано журналистское расследование, в котором говорится о большом количестве антенн на зданиях посольства России, расположенного в центре Кишинева. По данным молдавского Jurnal TV и русскоязычного издания The Insider, на крыше диппредставительства РФ установлены сложные системы приема информации, которые используются в целях шпионажа.

Как отмечается в материале, на крыше посольства РФ в Кишиневе и соседнего здания, где проживают сотрудники, установлены 28 тарелок, "штырей", передающих и принимающих устройств. "Это намного больше, чем у рекордсмена по количеству антенн - посольства РФ в Бельгии. Как упоминал Центр "Досье", там установлены 17 антенн, а в Кишиневе на 11 больше", - сообщается далее.

МИД Молдовы заявил, что вызовет посла России в связи с новым шпионским скандалом. "Мы считаем абсолютно неприемлемыми любые действия по шпионажу и иностранному вмешательству во внутренние дела Республики Молдова, которые представляют собой прямой вызов суверенитету и национальной безопасности нашего государства", - подчеркнуло ведомство 25 июля.

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