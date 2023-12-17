Молдова проводит военные учения вблизи Приднестровья

Власти граничащей с Украиной страны, стремящейся вступить в ЕС, объявили о проведении военных маневров в непосредственной близости с непризнанной республикой. Они продлятся до 22 декабря.

Военные Республики Молдова начали маневры вблизи непризнанного Приднестровья, контролируемого российскими войсками. О планах проведения учений объявило министерство обороны страны в субботу, 16 декабря. "С 17 по 22 декабря военнослужащие 22-го миротворческого батальона пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака. В связи с этим в указанный период по дорогам будет передвигаться военная техника", - говорится в сообщении на странице Минобороны в Facebook.

По сообщениям СМИ, на прошлой неделе ЕС передал национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, вездеходы, миноискатели, беспилотники и электрогенераторы. Кремль ранее предостерегал прозападное руководство страны от попыток возвращения себе силой ранее отсоединенного при участии РФ Приднестровья.

Власти Молдовы, расположенной по соседству с Румынией, членом ЕС и НАТО, видят угрозу со стороны Москвы в связи с ее военной агрессией в соседней Украине, отмечает агентство dpa. По его данным, в международном аэропорту столицы Кишинева введены строгие меры безопасности, чтобы предотвратить возможный въезд российских бойцов в страну.

Страна увеличила расходы на оборону

В пятницу, 15 декабря, парламент Молдовы впервые за двенадцать лет принял стратегию национальной безопасности, предусматривающую увеличение расходов на оборону. Президент Майя Санду заявила в субботу, что эта стратегия является важным шагом вперед в укреплении безопасности и стабильности страны.

"Сегодня мы имеем дело с двумя основными угрозами национальной безопасности: агрессивной политикой Российской Федерации против нашей страны и мира в целом и глубоко укоренившейся коррупцией в Молдове", - сказала она. Кроме того, подчеркнула глава республики, эта стратегия поможет также процессу европейской интеграции страны.

На саммите ЕС 14-15 декабря главы стран-членов Евросоюза приняли решение открыть переговоры с Молдовой и Украиной по вопросу их вступления в ЕС.

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