Молдова получит от ЕС еще 72,5 млн евро до конца октября

Кандидат на вступление в Евросоюз - Молдова получит значительную часть макрофинансовой помощи ЕС до конца месяца, поскольку выполнила свои политические обязательства, заявили в Еврокомиссии.

В среду, 25 октября, Европейский Союз выплатил Молдове кредит в размере 50 млн евро, а до конца месяца за ним последует еще один транш на сумму 22,5 млн евро в виде грантов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Эти средства выделяются Кишиневу в рамках существующих договоренностей по предоставлению макрофинансовой помощи.

Сумма была выделена после того, как Еврокомиссия отметила выполнение Молдовой политических обязательств перед Евросоюзом. А именно, как отмечают в Брюсселе, она повысила свою энергетическую безопасность, приняв конкретный план действий на зиму. Кишинев также укрепил управление государственным сектором и добился прогресса в области верховенства закона, заполнив вакантные должности в Высшем совете магистратуры и Высшем совете прокуроров. Кроме того, Молдова предприняла важные шаги по улучшению делового климата в стране, приняв новую программу развития предпринимательства и стратегию цифровой трансформации, сообщила Еврокомиссия.

Объем запланированной Евросоюзом для Молдовы макрофинансовой помощи составляет 295 млн евро, из которых 220 млн - в виде кредитов и 75 млн евро - в виде грантов. В эту сумму входит принятое Европарламентом и Советом ЕС в июне 2023 года дополнительное финансирование в размере до 145 млн евро, из которых 72,5 млн будут выплачены Молдове до конца октября. Всего к концу текущего месяца Молдова получит 172,5 млн евро в рамках макрофинансовой помощи. Дальнейшие выплаты будут осуществляться по мере выполнения политических условий со стороны ЕС.

Еврокомиссия сообщит о прогрессе Молдовы на пути к осуществлению приоритетных реформ в рамках следующего "пакета расширения" Евросоюза, запланированного на ноябрь 2023 года. Достаточный прогресс по приоритетным реформам - это прямая дорога к ускорению интеграции с ЕС, увеличению инвестиций и финансирования.

23 июня 2022 года главы государств и правительств 27 стран Евросоюза признали Молдову, подавшую заявку вместе с Украиной, страной-кандидатом на вступление в ЕС.

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