Молдова откажется от части соглашений в рамках СНГ

После анализа подписанных в рамках СНГ соглашений Кишинев откажется от некоторых из них, заявила Майя Санду.

Власти Молдовы анализируют соглашения, подписанные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), "после чего сделают предложения о выходе из некоторых" документов, сообщила в среду, 26 апреля, президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV.

По словам Санду, за последние 30 лет были подписаны "сотни" соглашений. "Каждый год подписывали документы, многие из которых не нужны были. Сейчас все это анализируется", - отметила она.

Молдова рассчитает вступить в ЕС до конца десятилетия

При этом президент напомнила, что стратегической задачей Молдовы является европейская интеграция. "Я твердо верю в то, что Молдова может стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия", - сказала Санду.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что правительство Молдовы начало процесс денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности пребывания в содружестве.

Кишинев обеспокоен попытками России дестабилизировать ситуацию в республике. Москва отрицает обвинения.

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