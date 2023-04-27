Молдова откажется от части соглашений в рамках СНГ
Жан Рофе
2 ч. назад
После анализа подписанных в рамках СНГ соглашений Кишинев откажется от некоторых из них, заявила Майя Санду.
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Власти Молдовы анализируют соглашения, подписанные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), "после чего сделают предложения о выходе из некоторых" документов, сообщила в среду, 26 апреля, президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV.
По словам Санду, за последние 30 лет были подписаны "сотни" соглашений. "Каждый год подписывали документы, многие из которых не нужны были. Сейчас все это анализируется", - отметила она.
Молдова рассчитает вступить в ЕС до конца десятилетия
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что правительство Молдовы начало процесс денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности пребывания в содружестве.