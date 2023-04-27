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Президент Молдовы Майя Санду (фото из архива)
Майя Санду (фото из архива)Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
ПолитикаМолдова

Молдова откажется от части соглашений в рамках СНГ

Жан Рофе
2 ч. назад

После анализа подписанных в рамках СНГ соглашений Кишинев откажется от некоторых из них, заявила Майя Санду.

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Власти Молдовы анализируют соглашения, подписанные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), "после чего сделают предложения о выходе из некоторых" документов, сообщила в среду, 26 апреля, президент республики Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV.

По словам Санду, за последние 30 лет были подписаны "сотни" соглашений. "Каждый год подписывали документы, многие из которых не нужны были. Сейчас все это анализируется", - отметила она.

Молдова рассчитает вступить в ЕС до конца десятилетия

При этом президент напомнила, что стратегической задачей Молдовы является европейская интеграция. "Я твердо верю в то, что Молдова может стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия", - сказала Санду.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что правительство Молдовы начало процесс денонсации подписанных в рамках СНГ соглашений. В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности пребывания в содружестве.

Кишинев обеспокоен попытками России дестабилизировать ситуацию в республике. Москва отрицает обвинения.

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