Молдова осудила граффити с гробами в Париже

Молдова осудила действия своих граждан, задержанных накануне в Париже за граффити с гробами "французских солдат в Украине".

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой резко раскритиковал действия молдавских граждан, задержанных в Париже в субботу, 8 июня, из-за граффити с изображением гробов и надписью "Французские солдаты в Украине".

"Мы сожалеем об инциденте с участием трех граждан Молдовы в Париже и решительно его осуждаем", - написал глава МИД в соцсети Х. Он назвал произошедшее частью гибридной тактики, направленной на то, чтобы нанести ущерб международному имиджу Молдовы. Власти в Кишиневе готовы сотрудничать с Францией для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул министр.

Граффити красного цвета с изображением гробов были обнаружены 7 июня на жилых домах в 7-м округе Парижа неподалеку от Эйфелевой башни. В субботу утром подозреваемые были задержаны и помещены под стражу. Как сообщал французский телеканал BFMTV, у них изъяли аэрозоли с краской, перчатки и трафареты. Сейчас полиция проверяет связь задержанных "с возможным иностранным вмешательством".

Связаны ли эти рисунки с недавней акцией с гробами у Эйфелевой башни, пока не установлено.

Гробы у Эйфелевой башни

Гробы с французскими флагами и надписями "французские солдаты в Украине" появились у подножия Эйфелевой башни 1 июня. В этот же день парижская полиция задержала трех участников акции. Ими оказались гражданин Болгарии, который взял ответственность за доставку реквизита, а также граждане Германии и Украины. В ходе допросов все трое заявили, что согласились выполнить задание за деньги: водитель получил за него 120 евро, два других молодых человека - по 400 евро.

Следствие пока не определило предполагаемых организаторов акции у Эйфелевой башни, но некоторые улики, по данным французских СМИ, указывают на возможную причастность России.

Отправка французских солдат в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых западных лидеров заявил, что Украина должна получить право атаковать переданным ей оружием военные объекты на территории РФ. Кроме того, Макрон неоднократно поднимал вопрос о возможной отправке западных военных в Украину, уже более двух лет обороняющуюся от полномасштабной военной агрессии РФ.