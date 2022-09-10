МОК усилит контроль за соблюдением прав человека

Международный олимпийский комитет утвердил "Рамочную стратегию по правам человека", чтобы усилить контроль за их соблюдением во время спортивных соревнований - спустя полгода после скандальной Олимпиады в Пекине.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитет (МОК) в пятницу, 9 сентября, утвердил "Рамочную стратегию по правам человека" . 50-страничный документ будет "фундаментально определять принципы работы МОК, Олимпийских игр и всего Олимпийского движения, обеспечивая соблюдение прав человека в рамках их соответствующих полномочий", - говорится на сайте организации.

Международный олимпийский комитет, в частности, обещает "внедрять передовые практики в области защиты прав человека при выборе стран, принимающих Олимпийские игры". МОК заявляет, что будет работать вместе с национальными оргкомитетами, "снабжая их четкими требованиями и поддерживающими инструментами" в области защиты прав человека.

Приверженность МОК правам человека также будет выражаться в обеспечении безопасности и инклюзивности олимпийских соревнований, говорится в документе. В том числе речь идет о защите прав трансгендерных спротсменов и расширения представительства атлетов из уязвимых групп.

Зимнюю Олимпиаду критиковали за нарушение прав человека Китаем

"Рамочная стратегия по правам человека" принята Международным олимпийским комитетом спустя полгода после завершения Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их открытие бойкотировали лидеры ряда стран Запада из-за многочисленных случаев нарушения прав человека в Китае. К ним относятся систематическое подавление уйгуров и тибетцев, разгром оппозиции в Гонконге, расширение слежки за своими гражданами, инцидент с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

1 сентября Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В докладе говорится, что притеснения "уйгурских и других преимущественно мусульманских групп... могут представлять собой международные преступления, в частности против человечности".

Отвечая на вопросы журналистов после публикации доклада, президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) заявил , что возглавляемая им организация - не "мировое правительство", и что МОК работал с китайскими спортивными чиновниками, чтобы "обеспечить выполнение всех обязательств в рамках контракта с принимающим городом".

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