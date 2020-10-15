МОК не признал Лукашенко-младшего новым председателем НОК Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, а Дмитрия Баскова – членом исполнительного комитета. В понедельник, 8 марта, организация заявила о "крайнем разочаровании" в связи с тем фактом, что в Минске не смогли обеспечить достаточную защиту атлетов от политической дискриминации внутри страны.
В связи с этим МОК будет поддерживать связь с НОК Беларуси только через генерального секретаря Полину Головину и сохранит санкции в отношении НОК, принятые в декабре 2020 года. В частности, речь идет о приостановке всех финансовых выплат за исключением стипендий белорусским спортсменам и средств, связанных с подготовкой белорусской сборной к Олимпийским играм и участием в них, а также о временном прекращении любых обсуждений с НОК Беларуси относительно проведения будущих мероприятий МОК.
Международный олимпийский комитет также отказывается приглашать на мероприятия в рамках Олимпийских игр высокопоставленных госслужащих Беларуси, отмечается в заявлении. "Исполком МОК продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия либо отменить любые из данных временных мер в зависимости от развития ситуации", - указывается далее.
Лукашенко возглавлял НОК с 1997 года
В конце февраля стало известно, что старший сын правящего в Беларуси Александра Лукашенко сменил его на посту президента НОК республики. Виктор Лукашенко с ноября 2019-го являлся первым вице-президентом НОК, его отец руководил НОК с мая 1997 года.
В середине января Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права принимать чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. IIHF объяснила решение вопросами безопасности. В феврале трехкратная олимпийская призерка, чемпионка Европы и мира Александра Герасименя, возглавляющая Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко, призвав его "признать поражение и уйти с достоинством".
Протесты в Беларуси
В Беларуси почти 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
Совет ЕС 25 февраля на год продлил санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Меры предусматривают запрет на поездки в Европейский Союз и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам санкционного перечня.
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Автор: Наталья Позднякова