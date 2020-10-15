 МОК изучит соблюдение Беларусью Олимпийской хартии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.10.2020

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Мир

МОК изучит соблюдение Беларусью Олимпийской хартии

Международный олимпийский комитет обеспокоен ситуацией в спортивном сообществе Беларуси в свете репрессий в отношении атлетов. Возглавляемый Лукашенко НОК Беларуси заверил, что соблюдает Олимпийскую хартию.

Символ Олимпийских игр у штаб-квартиры МОК в Лозанне

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен более тщательно изучить, как Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси соблюдает Олимпийскую хартию. Такое решение исполком МОК принял в пятницу, 23 октября, получив промежуточный отчет о ситуации спортсменов в Беларуси. Белорусская сторона ранее заверяла, что целиком соблюдает хартию.

МОК вновь выразил обеспокоенность ситуацией в спортивном сообществе Беларуси. Исполком организации продолжит наблюдать за происходящим в преддверии летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году и зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Комитет "открыт к получению любой информации касательно дискриминации спортсменов по политическим взглядам", подчеркнули в МОК.

В тот же день в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК, прошла акция протеста. Демонстранты несли баннер с надписью "Чемпионы не играют с диктаторами" и бело-красно-белые флаги. В завершение акции протестующие передали представителям комитета письмо с призывом расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов и приостановить финансирование национального комитета Беларуси.

Участники Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY в начале октября написали письмо президенту МОК Томасу Баху (Thomas Bach). По словам авторов, в Беларуси спортсмены, несогласные с политикой властей, подвергаются репрессиям со стороны государственных органов, в том числе министерства спорта и Национального олимпийского комитета, который возглавляет Александр Лукашенко. Составители документа привели в пример преследование 22 белорусских атлетов, а также арест знаменитой баскетболистки Елены Левченко.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже 2,5 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость. Один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила действующему президенту республики "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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