МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси до игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе и на строгих условиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 8 декабря. Исполком МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом, прошедшие квалификацию по существующим квалификационным системам международных федераций, будут объявлены имеющими право участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года, говорится в сообщении.

До Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Не будут допущены к участию в Олимпиаде спортсмены из России и Беларуси, которые активно поддерживают боевые действия, а также имеют контракты с армией или с силовыми органамии. Кроме того, МОК запретил демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Беларуси, а также отказалась приглашать представителей правительств двух стран. В командных видах спорта российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

По данным МОК, речь пока идет об 11 спортсменах, которые могут выступить на Олимпиаде. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные - белорусских.

В МОК отметили, что при принятии решения о допуске россиян и белорусов руководствовались мнением большинства спортсменов мира, которые выразили мнение, что их коллеги не должны быть наказаны за действия своих правительств.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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