Могилу основателя зоопарка в Гамбурге вновь охраняет бронзовый лев (фото)

Гамбург • Похитители цветных металлов мало перед чем останавливаются - в том числе, перед воротами и оградами кладбищ. Семь лет назад с могилы основателя Гамбургского зоопарка Карла Хагенбека (Carl Hagenbeck, 1844-1913), носящего его имя - Tierpark Hagenbeck, был украден бронзовый лев Трист, почти сто лет охранявший вечный сон и покой известного сына этого ганзейского города.

Карл Хагенбек - предприниматель и коллекционер

Карл Хагенбек

Карл Хагенбек (справа) показывает зоопарк германскому императору Вильгельму II в 1907 году

"Индийская выставка" в зоопарке Хагенбека. Почтовая открытка 1910-х годов

Карл Хагенбек в 1927 году встречает на вокзале участников "этнологической выставки" из Африки

Карл Хагенбек был владельцем самого большого в Германии предприятия по торговле животными, превратив в него фирму, унаследованную от отца. Он не только торговал ими, но и коллекционировал. Именно Хагенбек первым придумал содержать животных не в тесных клетках, за искусственными заборами или заграждениями, а в больших и просторных вольерах, ограниченных преградами, которые выглядят естественно. Например, водоемами или скалами. Тем самым он оказал революционное влияние на архитектуру зоопарков в мире.

"Человеческие зоопарки"

Говоря о биографии Хагенбека, увы, нельзя не упомянуть участие в организации многочисленных так называемых человеческих зоопарков или выставок людей - "этнологических экспозиций", во время которых выходцы из Африки и Азии демонстрировались в самом естественном виде и подчас в образе примитивных дикарей.

Только Хагенбек провел более полусотни таких выставок по всей Европе, во время которых вместе с разными животными посетителям демонстрировали коренных жителей этих стран и регионов. "Человеческие зоопарки" имели однозначно выраженный расистский подтекст и должны были поддерживать систему колониализма под предлогом знакомства с экзотикой. Шоу имели большой коммерческий успех.

Возвращение бронзового льва

Спящий лев прибыл в Гамбург

Клаус Хагенбек после установки бронзового льва на кладбище

Как сообщает информационное агентство dpa, на этой неделе на могиле Карла Хагенбека была установлена копия похищенного льва. Она была создана на основе фотографий памятника по инициативе праправнука основателя Гамбургского зоопарка - ветеринарного врача Клауса Хагенбека (Dr. Carl Hagenbeck) скульптором Михаэлем Каулем (Michael Kaul). Отлили бронзовый памятник в специальной мастерской в Берлине.

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