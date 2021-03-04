Мир моды 90-х глазами Клаудии Шиффер

Выставка в дюссельдорфском Museum Kunstpalast рассказывает о модной фотографии 1990-х и супермоделях той эпохи. А Клаудия Шиффер впервые попробовала себя в роли куратора.
Молодые дизайнеры, фотографы, стилисты, визажисты и арт-директоры, впервые заявившие о себе в последнее десятилетие XX века, кардинально изменили восприятие моды. С результатами их трудов знакомит выставка "Очаровательно! Модная фотография 1990-х", только что открывшаяся в дюссельдорфском художественном Музее Кунстпаласт (Museum Kunstpalast).
Куратором впервые выступает немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer). Такая идея родилась у директора музея Феликса Кремера (Felix Krämer). В результате получилось сочетание дневника и личного фотоальбома из времени, взрастившего моделей, которые позднее создали собственные бренды и сами могли выбирать, с кем сотрудничать.
Стремительный взлет уроженки Райнберга в мире моды похож на сказку. Как рассказывает сама Шиффер в аудиогиде, в 1987 году она танцевала под хит британской группы Dead or Alive на дискотеке в Дюссельдорфе, где ее заметил руководитель одного модельного агентства. Девушка посчитала его предложение шуткой и даже переспросила, не шла ли речь о ее лучшей подруге. "Через две недели я оказалась в Париже. А ведь в тот вечер даже не собиралась куда-то идти", - объясняет она.
Модельная карьера немки началась в 1989 году, когда Эллен фон Унверт фотографировала ее для американского бренда Guess. Растрепанные волосы, кружевное бюстье, полинявшие джинсы… Шиффер являлась иконой уже на заре карьеры, утверждает американская супермодель 1990-х Тайра Бэнкс.
Именно в те годы в моде появилось понятие супермоделей. Это были не безымянные манекенщицы как десятилетием ранее, а женщины, формирующие вокруг своей личности культ, ведущие бизнес и сами определяющие, одежду каких марок хотят носить. Уровень заработка - в пересчете на современную валюту он мог достигать нескольких десятков тысяч евро в день - позволял им выбирать, с кем из дизайнеров сотрудничать.
Появление Шиффер ознаменовало наступление новой эпохи. Если 1980-е определялись перфекционизмом и гламуром, то в 90-х в фокусе объективов были энергия, реальность и личность. Теперь в моде доминировали Шиффер и еще несколько супермоделей: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс. Куратор нередко ностальгирует по тем временам и рассказывает о своих коллегах, с которыми провела множество совместных кампаний, как о членах семьи. Их совместные выходы на подиум несли в себе "взрывную силу", отмечает Шиффер.
С течением времени супермодели сами становились брендами. На это на выставке указывает целая стена из обложек журналов от Elle до Vogue, на которых крупным планом изображены одни и те же лица. Культ, знакомый по миру рок-звезд.
По словам самой Шиффер, мода той поры служила сфере массовых развлечений. Итальянский модельер Джанни Версаче превратил дефиле в зрелище с собственной хореографией, которое миллионы зрителей по всему миру могли увидеть по спутниковому телевидению.
Подобная любовь к экспериментам была характерна для конца XX века, считает директор музея. 1990-е стали пространством между падением железного занавеса и терактами 11 сентября, указывает Кремер. В тот период преобладала уверенность, что "все будет хорошо", говорит он.
Вехами десятилетия являются в том числе гранж в музыке и героиновый шик - направление в моде, характеризующееся бледной кожей, темными кругами вокруг глаз и субтильным телосложением. Но в Дюссельдорфе эти признаки эпохи не играют заметной роли.
Пандемия COVID-19 не позволила самой Шиффер появиться на открытии выставки. Подготовка велась удаленно - в режиме онлайн. Моделирование и участие в онлайн-конференциях с Клаудией, находившейся в Лондоне, помогли сотрудникам музея проработать концепцию экспозиции.
Но посетители не будут жаловаться на нехватку портретов Шиффер - фотографии, видеозаписи, обложки журналов… На одном из снимков уроженка Райнберга в костюме от Chanel предстает перед зрителями самой добродетелью, а на другом - чувственно потягивается в купальнике Versace.
Экспозиция включает около 150 экспонатов. Многие хорошо знакомы посетителям - как серия фотографий Наоми Кэмпбелл в пятнистом костюме в окружении далматинов за авторством Петера Линдберга или рекламный снимок Брюса Вебера для производителя косметики Revlon, с Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер в обтягивающих джинсах и завязанных узлом футболках.
Работы более чем 20 фотографов, включая Ричарда Аведона, Юргена Теллера и Эллен фон Унверт, можно увидеть в Museum Kunstpalast до 9 января 2022 года.
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