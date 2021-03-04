 Мир моды 90-х глазами Клаудии Шиффер | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Мир моды 90-х глазами Клаудии Шиффер

Выставка в дюссельдорфском Museum Kunstpalast рассказывает о модной фотографии 1990-х и супермоделях той эпохи. А Клаудия Шиффер впервые попробовала себя в роли куратора.

Клаудия Шиффер за столом с фотографиями

Клаудия Шиффер занималась подготовкой выставки из Лондона

Молодые дизайнеры, фотографы, стилисты, визажисты и арт-директоры, впервые заявившие о себе в последнее десятилетие XX века, кардинально изменили восприятие моды. С результатами их трудов знакомит выставка "Очаровательно! Модная фотография 1990-х", только что открывшаяся в дюссельдорфском художественном Музее Кунстпаласт (Museum Kunstpalast).

Куратором впервые выступает немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer). Такая идея родилась у директора музея Феликса Кремера (Felix Krämer). В результате получилось сочетание дневника и личного фотоальбома из времени, взрастившего моделей, которые позднее создали собственные бренды и сами могли выбирать, с кем сотрудничать.

Кирсти Хьюм, Надя Ауэрман, Надеж дю Боспертус, Клаудия Шиффер, Карла Бруни, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу и Брэнди Киньонес позируют у стола

Поход на дискотеку привел в Париж

Стремительный взлет уроженки Райнберга в мире моды похож на сказку. Как рассказывает сама Шиффер в аудиогиде, в 1987 году она танцевала под хит британской группы Dead or Alive на дискотеке в Дюссельдорфе, где ее заметил руководитель одного модельного агентства. Девушка посчитала его предложение шуткой и даже переспросила, не шла ли речь о ее лучшей подруге. "Через две недели я оказалась в Париже. А ведь в тот вечер даже не собиралась куда-то идти", - объясняет она.

Модельная карьера немки началась в 1989 году, когда Эллен фон Унверт фотографировала ее для американского бренда Guess. Растрепанные волосы, кружевное бюстье, полинявшие джинсы… Шиффер являлась иконой уже на заре карьеры, утверждает американская супермодель 1990-х Тайра Бэнкс.

Фотосьемка Клаудии Шиффер для Guess в 1989 году

Фотосьемка Клаудии Шиффер для Guess в 1989 году

Культ, высокие гонорары и мировая слава

Именно в те годы в моде появилось понятие супермоделей. Это были не безымянные манекенщицы как десятилетием ранее, а женщины, формирующие вокруг своей личности культ, ведущие бизнес и сами определяющие, одежду каких марок хотят носить. Уровень заработка - в пересчете на современную валюту он мог достигать нескольких десятков тысяч евро в день - позволял им выбирать, с кем из дизайнеров сотрудничать.

Появление Шиффер ознаменовало наступление новой эпохи. Если 1980-е определялись перфекционизмом и гламуром, то в 90-х в фокусе объективов были энергия, реальность и личность. Теперь в моде доминировали Шиффер и еще несколько супермоделей: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс. Куратор нередко ностальгирует по тем временам и рассказывает о своих коллегах, с которыми провела множество совместных кампаний, как о членах семьи. Их совместные выходы на подиум несли в себе "взрывную силу", отмечает Шиффер.

Кейт Мосс - еще одна супермодель 1990-х (снимок Юргена Теллера)

Кейт Мосс - еще одна супермодель 1990-х

С течением времени супермодели сами становились брендами. На это на выставке указывает целая стена из обложек журналов от Elle до Vogue, на которых крупным планом изображены одни и те же лица. Культ, знакомый по миру рок-звезд.

Джанни Версаче наделил показы мод хореографией

По словам самой Шиффер, мода той поры служила сфере массовых развлечений. Итальянский модельер Джанни Версаче превратил дефиле в зрелище с собственной хореографией, которое миллионы зрителей по всему миру могли увидеть по спутниковому телевидению.

Подобная любовь к экспериментам была характерна для конца XX века, считает директор музея. 1990-е стали пространством между падением железного занавеса и терактами 11 сентября, указывает Кремер. В тот период преобладала уверенность, что "все будет хорошо", говорит он.

Эмма Шёберг, Надя Ауэрман, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Ева Салвэйл, Шалом Харлоу, Карла Бруни, Ольга Пантюшенкова, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Ясмин Гаури, Эмбер Валлетта, Триша Хелфер и Хелена Кристенсен в костюмах золотого цвета на фоне золотого занавеса.

Без гранжа и героинового шика

Вехами десятилетия являются в том числе гранж в музыке и героиновый шик - направление в моде, характеризующееся бледной кожей, темными кругами вокруг глаз и субтильным телосложением. Но в Дюссельдорфе эти признаки эпохи не играют заметной роли.

Пандемия COVID-19 не позволила самой Шиффер появиться на открытии выставки. Подготовка велась удаленно - в режиме онлайн. Моделирование и участие в онлайн-конференциях с Клаудией, находившейся в Лондоне, помогли сотрудникам музея проработать концепцию экспозиции.

Но посетители не будут жаловаться на нехватку портретов Шиффер - фотографии, видеозаписи, обложки журналов…  На одном из снимков уроженка Райнберга в костюме от Chanel предстает перед зрителями самой добродетелью, а на другом - чувственно потягивается в купальнике Versace.

Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер в рекламной кампании производителя косметики Revlon

Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер в рекламе Revlon

Экспозиция включает около 150 экспонатов. Многие хорошо знакомы посетителям - как серия фотографий Наоми Кэмпбелл в пятнистом костюме в окружении далматинов за авторством Петера Линдберга или рекламный снимок Брюса Вебера для производителя косметики Revlon, с Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер в обтягивающих джинсах и завязанных узлом футболках.

Работы более чем 20 фотографов, включая Ричарда Аведона, Юргена Теллера и Эллен фон Унверт, можно увидеть в Museum Kunstpalast до 9 января 2022 года.

Смотрите также:

  • Клаудиа Шиффер на капоте автомобиля

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Новая звезда на модельном небосклоне

    В конце 1980-х на мировом модельном небосклоне взошла новая звезда - блондинка из Германии Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer). Красавицу "открыл" на дискотеке в Дюссельдорфе мэтр модельного бизнеса Мишель Леватон. Девушка приехала в Париж - и тут же его покорила.

  • Клаудиа Шиффер, 1994 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Долговязая красавица

    Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года под Дюссельдорфом в семье преуспевающего юриста. Если бы не модельный бизнес, дочь пошла бы по стопам отца. Ее рост - 180 см, вес - 58 кг. Грудь - 95 см, талия - 62 см, объем бедер - 92 см. Параметры сохранились и после рождения троих детей. А в юности Клаудия себя стеснялась: ее дразнили за высокий рост и якобы X-образные ноги.

  • Клаудия Шиффер: старт в Париже

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Старт в Париже

    Клаудия действительно хотела стать адвокатом, и когда ей предложили попробовать себя в модельном бизнесе, подумала, что это розыгрыш. Но Мишель Леватон, директор известного парижского модельного агентства, сумел убедить девушку и ее родителей в том, что это серьезно. С его подачи Клаудия отправилась в 1987 году в Париж. А уже через год ее фото попало на обложку французского журнала Elle.

  • Клаудия Шиффер, 1995 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    С немецким усердием

    Эта девушка из немецкой провинции ни малейшего понятия не имела о модельном бизнесе, но отличалась дисциплинированностью и усердием. В Париже, где соблазны подстерегают на каждом шагу, она не позволяла себе ничего, что могло бы отрицательно сказаться на карьере - ни участия в вечеринках, ни походов в ночные клубы.

  • Клаудия Щиффер - муза Карла Лагерфельда

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Муза Карла Лагерфельда

    Усердие и железная дисциплина Клаудии окупились сторицей: в 1988 году она получила выгодный контракт от Chanel, а его художественный директор Карл Лагерфельд объявил белокурую красавицу своей музой. Фото с изображением Клаудии украшали обложки множества глянцевых журналов.

  • Роман с Дэвидом Копперфильдом

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Роман с Дэвидом Копперфильдом

    В 1993 году на гала-представлении в Берлине Клаудия Шиффер познакомилась со звездным американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Год спустя они обручились, но до свадьбы дело так и не дошло. В 1997 году пара рассталась. Одна из версий: этот роман был ничем иным, как пиар-акцией, благодаря которой две звезды хотели привлечь к себе больше внимания. Но это только гипотеза…

  • Клаудия Шиффер как телеведущая

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Не только лавры

    В 1995 году Клаудия Шиффер была признана самой красивой девушкой в мире по версии журнала Paris Match. На этой волне топ-модель решила утвердиться на телевидении и стала вести ток-шоу, болтая о пустяках со знаменитостями. На снимке - сцена из третьей и последней ее передачи, интервью с автогонщиком Михаэлем Шумахером. Шоу получилось скучным. Проект провалился.

  • Клаудия Шиффер: кадр из фильма Амнезия

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Несколько ролей в кино

    Кинозвезды из Шиффер не вышло, но на экранах она все же засветилась. Причем не один раз. Это фото - кадр из фильма "Амнезия" ("The Blackout"), вышедшего на экраны в 1997 году. Режиссер - Абель Феррара. Жесткое кино про алкоголь, наркотики и секс.

  • Клаудия Шиффер, 1996 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Самая высокооплачиваемая модель

    В свои лучшие годы Клаудия Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью в мире. Ее дневной гонорар составлял около 50 тысяч долларов. Плюс рекламные съемки - такие, например, как в 1996 году вместе с топ-моделью Синди Кроуфорд и теннисистом Андре Агасси. Они прилетели в Лондон на перекрашенном в синий цвет самолете Concorde, рекламируя выпущенную в честь Олимпиады синюю "Пепси-колу".

  • Клаудия Шиффер с принцем Уильямом, 2002 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Что было с принцем Уильямом?

    Клаудия кружила головы многим мужчинам. В 2002 году, когда ей уже было за тридцать, появились слухи о ее романе с принцем Уильямом, которому в то время было всего 20 лет. Сама Клаудия позже утверждала, что они с принцем просто решили немного подурачиться, разыграть журналистов. На этом фото модель вручает кубок принцу Уильяму, победившему в благотворительном турнире по конному поло.

  • Клаудия Шиффер с мужем и детьми, 2004 год

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Жизнь после подиума

    Сегодня для Клаудии Шиффер самое главное - семья. Бывшая супермодель живет в Лондоне вместе с британским продюсером и режиссером Мэттью Воном и детьми: сыном Каспаром и дочерями Клементиной и Козимой. Это фото сделано в 2008 году. Клаудия предпочитает не обнародовать детали своей частной жизни, и в прессе ее семейные фотографии - большая редкость.

  • Клаудия Шиффер. Фото с первенцем Каспером

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Соцсети и дети

    У профиля Шиффер в "Инстаграме" - 1,3 млн подписчиков (@claudiaschiffer). Сегодня, в день 50-летия, она опубликовала фотографию с праздничным тортом и в потрясающем голубом платье - под цвет глаз. Фотографий в кругу семьи в соцсетях звезды вы не найдете. Детей Клаудия крайне редко показывает публике. Это фото с первенцем Каспером сделано в 2003 году. Сегодня старшему ребенку модели уже 17 лет.

  • С мужем на кинопремьере

    Клаудия Шиффер: вчера и сегодня

    Вместе по жизни

    Клаудия и Мэттью поженились в 2002-м. А этот снимок сделан в прошлом году - на премьере фильма "Рокетмен" ("Rocketman"). Мэттью Вон, супруг Шиффер, - один из продюсеров успешной картины.

    Автор: Наталия Королева, Дарья Брянцева


Контекст

Бесконечное зазеркалье модной фотографии

Елизавета Породина снимает для элитных модных журналов. На ее 25-летнем счету - премии и признание. В интервью DW фотограф моды рассказала о русской душе, книгах и модных съемках.  

Откровения немецкой писательницы: "Терпеть не могу мужчин в пальто из верблюжьей шерсти"

Стоит ли искать особый смысл в моде? Известная немецкая писательница делится своим взглядом в новой книге "Мужчины в пальто из верблюжьей шерсти".  

Шанель, Диор и другие: шедевры высокой моды 1950-1970-х годов

Красивой, яркой и беззаботной хотели люди сделать жизнь после Второй мировой войны. За решение этой задачи взялась и мода.  

Модный приговор: стыдно ли носить сандалии с носками?

Мода непредсказуема. Еще недавно носить сандалии и босоножки с носками было просто неприлично. Теперь же это стало трендом. Впрочем, немцам не привыкать: они всегда так ходили.  

Почему звезды Голливуда предпочитают косметику из Германии

Немецкие бьюти-продукты пользуются спросом во всем мире. Им отдают предпочтение и голливудские звезды, и топ-модели. В чем секрет?  

Как бездомные стали фотомоделями

Эмоциональную фотоссесию устроили организация Fiftyfifty и фотоагенство Getty Images. Совсем обычные профессии - архитектор, менеджер, повар. А сколько в них силы!  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем опасен ковид для модных брендов (04.03.2021)  

Революция в сфере моды: женское нижнее белье "made in Uzbekistan" | DW.Репортажи  

Урок стиля от принца  