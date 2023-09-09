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Моди: Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию

Марина Барановская
9 сентября 2023 г.

На саммите G20 в Нью-Дели достигнуто согласие в вопросе о совместной итоговой декларации, заявил премьер Индии Нарендра Моди.По данным агентства dpa, в текст заявления были внесены изменения по требованию РФ и Запада.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне флагов стран - участниц саммита G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне флагов стран - участниц саммита G20Фото: via REUTERS

Участники саммита "большой двадцатки", который проходит в Нью-Дели, достигли согласия в вопросе о совместной итоговой декларации, заявил в субботу, 9 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ранее о том, что главы государств и правительств G20 на встрече в верхах могут достичь компромисса в вопросе об отношении к войне в Украине, сообщило агентство dpa. Оно сослалось на имеющийся в его распоряжении текст декларации, который был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией, и отвечает требованиям как саммита "большой двадцатки", так и западных стран.

По требованию Москвы в заявлении смягчен тон осуждения агрессивной войны России против Украины. Вместо этого теперь делается лишь ссылка на соответствующие резолюции ООН. Запад же отстоял формулировку, согласно которой все государства должны воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость других государств, пишет dpa.

Кроме того, в документе вновь подвергаются критике - по крайней мере, косвенной - угрозы России использовать ядерное оружие. "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в тексте.

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