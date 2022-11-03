В России "отказникам" от войны грозят судом за дезертирство

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга,3 ноября (время московское).

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Владимир Путин подписал указ о выплате единоразового пособия мобилизованным и военнослужащим по контракту. Им, согласно документу, должны выплатить по 195 тысяч рублей. Ранее более 100 мобилизованных из Чувашии устроили в учебном центре акцию протеста, требуя обещанных властями денег. По данным СМИ, на подавление протеста привлекли ОМОН и Росгвардию.

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Российские СМИ 3 ноября опубликовали несколько историй о мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине - во всех случаях им угрожают уголовным преследованием за дезертирство. Так, проект Gulagu.net приводит в пример видеообращение, которое, как утверждается, записано мобилизованными из 252-го мотострелкового полка, в/ч 91711, города Богучары - 39 из них отказались участвовать в боевых действиях на оккупированных территориях. Они рассказали, что пешком дошли до границы России, где попросили военных доставить их обратно в часть. Однако вместо этого "отказников" посадили в автобус и вернули на оккупированную территорию Луганской области.

Одновременно с этим издание ASTRA рассказывает о мобилизованных из Томской области, которые, по заявлениям их родственников, покинули линию фронта более двух недель назад и после этого скрывались в лесах Луганской области. В последний раз они выходили на связь 17 октября. "Отказники" просили помощи у депутата Госдумы от Томской области Татьяны Соломатиной, но та якобы заявила, что "офицеры отказываются работать с дезертирами".

Хроника событий 3 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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