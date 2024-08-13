МО РФ: Пресечены попытки прорыва ВСУ в глубь Курской области

Российские военные за минувшие сутки пресекли попытки прорыва Вооруженных сил Украины в глубь территории РФ возле четырех населенных пунктов Кореневского района Курской области, сообщило министерство обороны России во вторник, 13 августа. "Пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский", - говорится в заявлении ведомства.

Село Общий Колодезь, поселок Каучук и хутор Алексеевский расположены по прямой в 26-28 километрах от украинско-российской границы. Село Снагость находится в 12 километрах от границы. Кроме того, по данным Минобороны, российские подразделения отразили атаку ВСУ в направлении села Мартыновка в Суджанском районе, расположенного в 14 километров от границы.

Российское военное ведомство утверждает, что ВСУ в ходе боев в Курской области потеряли за сутки до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, а всего с начала прорыва в этот регион - до 2030 человек и 35 танков. Независимых подтверждений оценкам, представленным Минобороны РФ, нет. Украинские военные сообщения о потерях в районе Курской области не комментировали.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области России 6 августа. Главком ВСУ Александр Сырский заявил 12 августа, что украинская армия контролирует около 1000 кв. километров территории РФ. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах, а также Беловском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал наступление ВСУ на территории России 10 августа, заявив, что главнокомандующий ВСУ проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора". Подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию, указал он.

Между тем врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше. Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.