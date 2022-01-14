 Мэр Киева Виталий Кличко ожидает помощи ФРГ Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 14.01.2022

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Украина

Мэр Киева Виталий Кличко ожидает помощи ФРГ Украине

Виталия Кличко беспокоит, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине. Он раскритиковал проведение американо-российских переговоров по безопасности Украины без участия Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко (фото из архива)

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину ожидает поддержки в том числе от правительства Германии.  В то же время Кличко посетовал, что ФРГ медлит с поставками оборонительного оружия Киеву. По мнению Кличко, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны Владимира Путина. "Эту позицию трудно понять", - заявил украинский политик в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 14 января.
Он раскритиковал проведение переговоров США и РФ по безопасности Украины за то, что они проходили без непосредственного участия украинской стороны. По словам политика, это был "удар в лицо". 

Мэр Киева заявил, что если США и Европа позволят президенту России Владимиру Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и "обратит внимание на балтийские страны". "Когда он (Путин. - прим. Ред.) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца", - подчеркнул Виталий Кличко.

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