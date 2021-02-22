G7 осудила стрельбу боевыми патронами по протестующим в Мьянме

Министры иностранных дел стран "большой семерки" решительно осудили жестокое подавление силовиками мирных протестов в Мьянме, где в начале февраля произошел военный переворот. "Использование боевых патронов в отношении безоружных людей недопустимо", - говорится в совместном заявлении представителей "семерки" и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном во вторник, 23 февраля.



Военнослужащие и полицейские должны проявлять максимальную сдержанность, уважать права человека и международное право, подчеркивается в документе. Кто реагирует на мирные протесты насилием, тот должен быть привлечен к ответственности, говорится в заявлении далее.

Суд в Малайзии постановил временно прекратить высылку в Мьянму

"Мы выражаем соболезнования в связи с гибелью людей", - отметили представители G7. Два человека скончались, еще как минимум 20 пострадали 20 февраля в результате применения силовиками боевых патронов во втором по величине городе Мьянмы - Мандалае.

Главы внешнеполитических ведомств потребовали освобождения всех "произвольно задержанных лиц, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина".

Между тем суд в Малайзии 23 февраля постановил временно приостановить вызвавший критику план высылки 1200 человек в Мьянму, передало агентство AFP. Мигрантов и беженцев, среди которых были представители мусульманского меньшинства рохинджа, уже доставили автобусами и грузовиками на военную базу на западном побережье Малайзии, где их должны были препроводить на корабли ВМС Мьянмы. Высокий суд Куала-Лумпура распорядился на время приостановить высылку, чтобы 24 февраля провести слушания по ходатайству правозащитников о прекращении депортации.

Госпереворот в Мьянме

Государственный переворот в Мьянме произошел в ночь на 1 февраля. По одному из каналов национального телевидения было зачитано заявление путчистов о том, что в стране вводится чрезвычайное положение. Военные объявили, что берут власть в свои руки на срок в один год.

Политическая обстановка в стране за несколько дней до путча, по оценкам экспертов, была очень напряженной. Влиятельные представители вооруженных сил, в частности, утверждали, что результаты парламентских выборов в ноябре 2020 года были сфальсифицированы.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи - Национальная лига за демократию - одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов.

Критика в адрес Аун Сан Су Чжи

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году.

Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

Президент США Джо Байден 10 февраля объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы. В стране уже несколько недель не утихают массовые протесты.

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