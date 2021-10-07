Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана

Визит папы римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, заявил митрополит Волоколамский Иларион в четверг, 7 октября, в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Однако вторая встреча Франциска с главой РПЦ патриархом Кириллом может состояться, сказал Иларион, являющийся председателем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата.

О встрече, подобной состоявшейся в 2016 году в Гаване, по словам Илариона, будет объявлено непосредственно перед ее началом. По мнению митрополита, нужно понимать, что визит папы в Россию – это одно, а его встреча с патриархом Кириллом - совсем другое. Для приезда Франциска в Россию еще не пришло время, считает глава ОВЦС.

Встреча в Гаване принесла свои плоды. И поскольку вызовы, с которыми сталкиваются церкви, не стали меньше, имеет смысл организовать вторую, отметил Иларион. По его словам, такими вызовами являются преследование христиан, изменение климата, а также экуменические вопросы и вопросы, касающиеся униатских церквей.

Митрополит Иларион в эти дни находится в Риме. 6 октября он встретился с папой Франциском, до этого участвовал в межрелигиозной климатической конференции.

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