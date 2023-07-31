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Митинг в поддержку Владимира Кара-Мурзы прошел в Берлине

Никита Жолквер
52 мин. назад

К участникам акции заочно обратились сам Кара-Мурза, его мать и еще один российский политзаключенный - Илья Яшин.

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На акции солидарности с Владимиром Кара-Мурзой в Берлине, 31 июля
На акции солидарности с Владимиром Кара-Мурзой в Берлине, 31 июляФото: Nikita Jolkver/DW

"Я хочу выразить вам признательность за то, что вы помните о тех людях в России, которые находятся в заключении за свою гражданскую позицию<…> Среди нас есть политики и журналисты, священники и военные, художники и адвокаты, студенты и пенсионеры, левые и правые. Нас объединяет неприятие преступной войны, которую Кремль ведет якобы от имени всей России<…> Спасибо вам за то, что слышите нас и за то, что не верите рассказам кремлевской пропаганды", - с такими, в частности, словами к участникам митинга у Бранденбургских ворот в Берлине 31 июля обратился Владимир Кара-Мурза. Их зачитал адвокат оппозиционного политика Вадим Прохоров.

Ранее в этот день первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвыоставил без изменений приговор Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет колонии строгого режима. Прохоров, зачитавший на митинге обращение к жителям немецкой столицы, назвал приговор своему подзащитному "мракобесным" и "людоедским".

Обращения российских политзаключенных к берлинцам

"Я знаю, что настанет день, когда этот мрак рассеется и когда Россия - другая, свободная, не путинская, европейская Россия - вернется в семью цивилизованных стран, - продолжал Прохоров зачитывать обращение Кара-Мурзы. - И мы, наконец, сможем создать по-настоящему единую, свободную и мирную Европу".

Ольга Романова и Вадим Прохоров на акции в Берлине
Ольга Романова и Вадим Прохоров на акции в Берлине Фото: Nikita Jolkver/DW

Еще один подзащитный Прохорова из числа российских политзаключенных - Илья Яшин, осужденный на 8 с половиной лет колонии общего режима за видео о Буче - также обратился через своего адвоката к участникам берлинской акции.

"В тюрьме сложно следить за новостями, но даже здесь создается впечатление, что исторические процессы в России ускорились, и развязка нынешней драмы близка. Верным признаком этого является государственная паранойя, которая после опереточного мятежа путинского повара достигла немыслимых масштабов, - пишет Яшин из московского СИЗО "Медведь". - По всему миру сейчас разбросано множество достойных россиян, которые верят в свою Родину и желают ей добра. Такие россияне собрались сегодня и здесь в центре Берлина. Я хочу сказать вам, друзья, спасибо за то, что не опускаете руки, не отчаиваетесь и продолжаете гнуть нашу линию".

Мать Кара-Мурзы: "Мой сын - честный человек".

Поблагодарила участников акции у Бранденбургских ворот и мать Владимира Кара-Мурзы, передавшая им свое обращение через Ольгу Романову, главу фонда "Русь сидящая".

Вина ее сына "состоит лишь в том, - написала Елена Гордон, - что он честный человек, который осмелился публично сказать то, что он думает. В современной России это считается страшным преступлением и жестоко карается". Мать осужденного обратилась к участникам митинга: "Рассказывайте о том, что происходит внутри России! О преступлениях правящего режима против граждан своей страны. О потоках лжи, которые круглосуточно изливаются официальной пропагандой".

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