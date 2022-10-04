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Здание следственного изолятора в Еленовке после обстрела, июль 2022 г.
Здание следственного изолятора в Еленовке после обстрела, июль 2022 г.Фото: picture alliance/AP
КонфликтыУкраина

Миссия ООН не едет в Еленовку без гарантий безопасности

Александра Иванова
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 октября.

https://www.dw.com/ru/missia-oon-ne-gotova-ehat-v-elenovku-bez-garantij-bezopasnosti/a-63334758

На 224-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 5 октября (время московское).

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Миссия ООН по расследованию обстрела следственного изолятора в Еленовке, где в июле погибли десятки украинских военнопленных, не может отправиться туда, не имея гарантий безопасности для ее участников, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, почему миссия до сих пор не прибыла в Еленовку. "Мы не можем направить какую-либо миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности", - уточнил он, подчеркнув, что миссии нужен "зеленый свет" на всем ее пути.

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В лесах Харьковской области практически ежедневно обнаруживаются заблудившиеся российские военные, сообщает МВД Украины. Ведомство указывает, что с первых дней после освобождения территорий Харьковщины полиция установила сеть блокпостов; количество задержанных за сутки "потенциальных коллаборантов" могло достигать 40 человек. "Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают специалисты МВД. И, соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - отметило министерство.

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На освобожденных украинскими войсками территориях Харьковской области указом президента Зеленского организованы 13 военных администраций, написалв Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Правительство Украины приняло решение создать в стране отдельное военное кладбище, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, министерство по делам ветеранов должно будет в течение двух месяцев образовать государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище". Где оно будет размещено и на какой территории, не указывается.

Politico: В ЕС согласовали новый пакет санкций в отношении РФ

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Активисты Greenpeace блокируют российский танкер
Активисты Greenpeace блокируют российский танкер "Усть-Луга", перевозящий нефть в НорвегиюФото: NTB via REUTERS

Представители стран ЕС достигли предварительной договоренности по новому пакету санкций против Москвы, в который вошли и ограничения цены на российскую нефть, пишет Politico со ссылкой на семь европейских дипломатов. Также предполагается ввести запрет на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции и ограничения по экспорту в РФ некоторых продовольственных товаров. Официальное решение о восьмом пакете санкций должно быть принято в среду, 5 октября.

Хроника событий 4 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 октября 00.00 - 13.59 >>>

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