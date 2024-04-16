Вышла новая книга Салмана Рушди "Нож"

Полтора года назад Салман Рушди едва не лишился жизни. Свои переживания знаменитый писатель откровенно описал в новой книге "Нож. Размышления после попытки убийства", которая вышла 16 апреля сразу в нескольких странах.

Во вторник, 16 апреля, вышла книга Салмана Рушди "Нож. Мысли после попытки убийства" ("Knife: Meditations After an Attempted Murder"). Это мировая премьера: новинка одновременно появилась на полках магазинов более чем 15 стран. В Германии "Нож" вышел в издательстве Penguin под названием "Knife. Gedanken nach einem Mordversuch" . В России с творчеством Рушди читателей традиционно знакомит издательство Corpus - там книга должна выйти осенью 2024 года.

О чем новая книга Рушди?

В cвоей новой книге британский писатель индийского происхождения и лауреат Букеровской премии рассказывает о покушении на его жизнь. В 2022 году в США на Рушди напал неизвестный с ножом. Писатель получил серьезные травмы. В результате ранения ослеп на один глаз, частично утратил чувствительность кончиков пальцев и т.д.

На одном из своих выступлений он признался, что не может приступить к новым проектам, пока не осмыслит случившееся. "Я должен был написать эту книгу, это такой способ примириться с тем, что произошло, и ответить на насилие искусством", - пояснил 76-летний автор в интервью британской газете The Guardian.

Издательство Penguin описывает в своем анонсе 250-страничное эссе как "историю о страхе, благодарности и борьбе за свободу и самоопределение". Это очень личные переживания Рушди, "захватывающие и неумолимо открытые. Это жизнеутверждающий гимн силе литературы, придающей смысл немыслимому".

Новая книга Салмана Рушди "Нож. Мысли после попытки убийства" Фото: Random House/AP/picture alliance

Салман Рушди откровенно рассказал о своих чувствах

После покушения 12 августа 2022 года нападавший на Рушди был арестован и предстал перед судом. Однако в январе этого года, когда было объявлено о готовящемся выходе книги, суд над предполагаемым преступником отложили. Его адвокаты заявили, что их клиент имеет право ознакомиться с рукописью книги как с потенциальным доказательством. Новая дата начала судебного процесса пока неизвестна.

В интервью The Guardian Салман Рушди откровенно рассказал о своих чувствах, мыслях и страхах во время нападения. "Так это ты. Вот ты где!" - человек в черной одежде с черной маской на лице мчался к нему. И это было последнее, что увидел правый глаз писателя. Так описывает Салман Рушди начало атаки в своей новой книге.

Салман Рушди. Коротко о знаменитом писателе

Благодаря своим романам, рассказам и путевым заметкам Салман Рушди, чье имя означает "мирный", является одним из самых значимых авторов нашего времени. Многие из его произведений относят к магическому реализму. Его последний роман "Город Победы" был опубликован в 2023 году.

Салман Рушди, родившийся в 1947 году в семье мусульман, является страстным защитником свободы слова. Из-за его смелых высказываний, опубликованных в вышедшем 30 лет назад романе "Сатанинские стихи", в 1989 году лидер иранской революции аятолла Хомейни издал фетву, приговорив писателя к смертной казни. В течение многих лет Рушди вынужден был жить под охраной полиции в различных укрытиях. Лауреат многих престижных литературных премий, осенью 2023 года в рамках книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне он был удостоен также Премии мира немецких книготорговцев.