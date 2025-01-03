Мировая политика в карикатурах - 2024/2025
Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Новый 2025 год: Змея лучше Дракона?
По китайскому календарю 2025 год - год Змеи. Будет ли он лучше предыдущего, спрашивают Дед Мороз и Снегурочка с карикатуры DW.
Фицо у Путина: премьер Словакии уехал не с пустыми руками?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Кремле с Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки газа после завершения транзита через Украину. Итог их переговоров - в карикатуре DW.
Шольц без доверия от бундестага, но все идет по плану?
Парламент Германии отказал в доверии Олафу Шольцу и открыл путь к досрочным выборам, ставшим неизбежными после развала правящей коалиции. Тяжкий жребий канцлера ФРГ - в карикатуре DW.
Диктаторские авиалинии, или Как Асад наличные в Москву вывез
Свергнутый правитель Сирии Башар Асад вывез в Россию две тонны наличных на сумму 250 млн долларов, пишут СМИ. Как ему это удалось - в карикатуре DW.
Кто сменит Асада в Сирии, или Перевертыш диктатуры?
После падения режима Башара Асада пока неясно, кто будет править в Сирии и какой политический строй будет там установлен. Карикатура DW - об опасности рецидива диктатуры.
Путин извинился или все еще троллит экс-канцлера Меркель?
Президент РФ Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель за то, что во время встречи с тогдашней канцлером ФРГ напугал ее лабрадором Кони. Осталось только поверить в искренность Путина. Карикатура DW.
Куда дрейфует Европа, или Провидение художника Серова
Консерваторы, ультраправые и правые популисты одерживают победы на выборах в странах ЕС и укрепили свои позиции в новом составе Еврокомиссии. Художник Серов предугадал курс Европы? Карикатура DW.
Байден разрешил удары по России: не в бровь, а вглубь
Президент США Джо Байден, по данным СМИ, в войне России против Украины разрешил Киеву удары дальнобойными американскими ракетами по целям на территории РФ. Пока в Курской области. Или Байден пойдет дальше? Карикатура DW.
"Терминатор" поддержал Харрис: как тебе такое, Илон Маск?
Республиканец Арнольд Шварценеггер поддержал на выборах президента США демократа Камалу Харрис. В лице бывшего актера, известного по роли в "Терминаторе", у нее появился свой звездный сторонник. Карикатура DW.
Итоги выборов в Грузии: почему оппозиция против?
Оппозиция в Грузии не признала итоги парламентских выборов, в которых, по данным ЦИК, победила пророссийская "Грузинская мечта", и призвала к протестам. Попытки Грузии освободиться от влияния РФ - в карикатуре DW.
Маск и Путин: кого обсуждают владелец X и президент РФ
Американский миллиардер Илон Маск регулярно общается с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает WSJ. Какие темы могут их волновать - в карикатуре DW.
Лукашенко о Колесниковой: будет ли помилование?
Александр Лукашенко заявил, что рассмотрит вопрос о помиловании Марии Колесниковой, если она подаст такое прошение. Что может помешать ангельскому поступку правителя Беларуси - в карикатуре DW.
Молдавский шпагат, или Итоги референдума о вступлении в ЕС
Мнения сторонников и противников вступления в Евросоюз на референдуме в Молдове разделились практически поровну. Перевес в сторону присоединения к ЕС оказался минимальным. Карикатура DW.
Иран атаковал Израиль: как Тегеран вскипел из-за "Хезболлах"
Иран выпустил по Израилю десятки баллистических ракет. Так Тегеран "отомстил" за убийство лидеров террористических "Хезболлах" и ХАМАС. Карикатура DW о том, что в голове у иранских аятолл.
Номинанты на Нобелевскую премию: спрос на мир очень высок
На Нобелевскую премию мира номинированы 286 кандидатов, пишут СМИ. Среди них - папа римский Франциск, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другие. Очередь из претендентов - в карикатуре DW.
Освобождение Дурова: какой будет месть основателя Telegram?
Павел Дуров освобожден под залог, ему запрещено покидать Францию. Против него ведется расследование в связи с игнорированием запросов госорганов. Карикатура DW о возможном новом источнике вдохновения основателя Telegram.
Харрис вместо Байдена: сотворение кандидата от Демпартии США
Джо Байден предложил избрать Камалу Харрис вместо себя кандидатом от Демпартии на выборах президента США. Станет ли этот ход столь же шедевральным, как фреска Микеланджело "Сотворение Адама"? Карикатура DW.
Встреча Путина и Моди: чему позавидовал президент РФ
Владимир Путин во время встречи с индийским премьером Нарендрой Моди восхитился высокими показателями рождаемости в Индии. Карикатура DW о неловком комплименте российского президента.
Победа левых на выборах во Франции, или Вот это поворот!
Левая коалиция вопреки прогнозам заняла первое место на внеочередных выборах в парламент Франции. Правая партия Марин Ле Пен - лишь на третьем месте. Карикатура DW о неожиданной развязке выборов.
Путин в Северной Корее, или Курортный роман
Владимир Путин два дня проведет в КНДР. Президент РФ благодарен правителю этой страны Ким Чен Ыну за поддержку агрессии против Украины. Карикатура DW о романтической стороне отношений Москвы и Пхеньяна.
Китай против Тайваня: военные учения в ответ на инаугурацию?
После инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ Китай начал масштабные военные маневры у берегов острова, который Пекин считает своей территорией. Противостояние КНР и Тайваня - в карикатуре DW.
Развод по-французски: партия Ле Пен против союза с АдГ
Французская правопопулистская партия "Национальное объединение" прекращает сотрудничество с немецкой "Альтернативой для Германии" в Европарламенте после высказываний депутата АдГ Максимилиана Кра об СС. Карикатура DW.
Протесты в Грузии: во всем виноват иностранный агент Иа?
Несмотря на массовые протесты в Грузии, партия "Грузинская мечта" намерена принять "закон об иноагентах". Знал бы ослик Иа, что "иа" - это иностранный агент, наверняка сменил бы имя. Карикатура DW.
Санкции США в отношении России - не преграда для китайцев?
Чтобы обойти санкции США в отношении России, компании из Китая, как сообщают СМИ, прибегают к разным трюкам: от помощи банков на границе с РФ до нелегальных каналов финансирования. Как у них получается - в карикатуре DW.
60 млрд долларов для Украины: редкое единство слона и осла
Палата представителей Конгресса США после долгих разногласий одобрила помощь Украине на сумму более 60 млрд долларов. Карикатура DW - о консенсусе республиканцев и демократов, чьи символы - слон и осел.
Отдельный режим санкций против РФ: к чему готовиться Кремлю
В ЕС обсуждают возможность введения в отношении России отдельного режима санкций по аналогии с теми, которые действуют против Ирана и КНДР. Чем он может отличаться от уже действующих мер против РФ - в карикатуре DW.
Российская нефть для КНДР, или Как работает обход санкций
Россия поставляет нефть в Северную Корею вопреки санкциям ООН, сообщают СМИ. О том, как выглядит схема поставок на практике, - в карикатуре DW.
По кому ударит прослушка офицеров бундесвера?
Перехват разговоров генералов бундесвера о возможной поставке Украине немецких ракет TAURUS может плохо сказаться на политическом здоровье канцлера ФРГ Олафа Шольца. Карикатура DW.
Протесты в странах Евросоюза: флагу ЕС нужен апдейт?
Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.
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