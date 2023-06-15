Миротворцы из стран Африки прибыли в Киев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 июня.

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 16 июня (время московское).

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Вооруженные силы Украины закрепляются в районе Угледара Донецкой области, сообщил Генеральный штаб. "Подразделения Вооруженных Сил Украины успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка - Роботино и Левадное - Старомайорское, имели успех. В районе города Угледар украинские воины преуспели на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении на Facebook.Также подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области.

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Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования российско-украинского военного конфликта . На следующий день он отправится в Москву.

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По данным издания The Washington Post, Украина не может откладывать контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до наступления холодов и показать Западу, что страна способна противостоять России.

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Три группировки хакеров, которые связывают с Россией, угрожают осуществить кибератаку на банки в Европе, сообщает портал RTL Niews. Речь идет о группировках Anonymous Sudana, REvil и Killnet. В их заявлении говорится, что атака будет ответом на поддержку Украины странами Запада

За сутки Россия нанесла по Украине пять ракетных ударов

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За сутки 15 июня Россия нанесла по территории Украины пять ракетных ударов крылатыми ракетами X-101/X-555 и X-59, указывается в утренней сводке Генштаба ВСУ. "Кроме того, противник нанес более 60 авиаударов, а также более 80 ударов из РСЗО по позициям украинских войск и различным населенным пунктам", - говорится далее в документе.

В результате этих ударов были повреждены промышленные объекты, частные дома и административная инфраструктура в Кривом Роге, а также погибли и получили ранения мирные жители, заявляет украинская сторона.

Основными направлениями, на которых Россия сосредоточила усилия, по данным Генштаба ВСУ, остаются Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. За 15 июня там произошло более 30 боестолкновений.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия продолжает вести оборону, отмечается в сводке.

ВВС Украины за сутки 15 июня нанесли 13 авиаударов по местам концентрации войск противника, сообщает Генштаб ВСУ. Также, по его сведениям, украинские военные перехватили 20 иранских боевых беспилотников Shahed-131/136, несколько тактических беспилотников "Орлан-10" и три разведывательных беспилотника, модель которых в сводке не уточняется.

В то же время за сутки 15 июня украинские ракетно-артиллерийские войска поразили два командных поста, одну зенитно-ракетную систему С-300, четыре места концентрации войск и военной техники противника, три склада с боеприпасами и семь артиллерийских подразделений, пишет Генштаб ВСУ.

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В Курске ночью произошел крупный пожар на промышленном объекте. МЧС РФ сообщило о возгорании площадью около 2000 кв. метров на "складе с пухом", для его тушения пришлось задействовать 40 человек и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

По данным Telegram-канала Baza, причиной возгорания стало попадание беспилотника в здание. Издание опубликовало видео с камеры наблюдения одного из домов, предположительно, вблизи от склада, на котором виден взрыв. При этом целью БПЛА был другой объект, указывает Baza - летательный аппарат якобы атаковал вышку связи, но, "задев ее, влетел в административное здание предприятия "Бел-Поль". Это вызвало пожар, который перекинулся на склад.

ISW: ВСУ ведут контрнаступательные операции на трех направлениях

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Украинские силы продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. Аналитики ссылаются на представителей Генштаба ВСУ и украинской группы войск "Таврийск". В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня заявил, что украинские военные еще не начали контрнаступление "как таковое", но признал, что они ведут наступательные действия. По оценке ISW, продолжающиеся украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких целей контрнаступления.

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Испания направит в Украину еще 20 бронетранспортеров, а также передаст Киеву полевой госпиталь, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Ожидается, что военная техника 19 июня прибудет в Польшу, позднее новую партию добавят к уже доставленным 40 транспортно-боевым машинам и 4 танкам Leopard 2A4, проходившим ремонт, указали в Мадриде.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 21 обстрел Сумской области, всего зафиксировано 98 взрывов, говорится в Telegram-канале военной администрации региона. Уточняется, что обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Краснопольская, Свесская, Середино-Будская и Эсманская общины. По данным властей, в Глуховской общине ранены трое детей, в Середино-Будской повреждено двухэтажное административное здание предприятия.

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В Николаевской и Одесской областях зафиксированы запущенные Россией беспилотные летательные аппараты Shahed, сообщают Воздушные силы Украины. В регионах работают системы противовоздушной обороны, указали военные.

МАГАТЭ продолжит наблюдать за ситуацией на ЗАЭС после катастрофы на КГЭС

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Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской атомной электростанции после разрушения плотины Каховской ГЭС остается достаточным, чтобы крупнейшая в Европе АЭС могла некоторое время безопасно функционировать. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил после визита на ЗАЭС. Агентство будет крайне внимательно отслеживать ситуацию, заверил Гросси. Падение уровня воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС стало одним из наиболее серьезных последствий техногенной катастрофы на Каховской ГЭС, добавил он.

Хроника событий 15 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 июня 00.00 - 13.59 >>>

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