Мир во второй раз встречает Новый год в условиях пандемии

Первой страной в мире, встретившей новый, 2022 год, стало в ночь на субботу, 1 января, независимое островное государство Самоа в южной части Тихого океана. Праздник отметили традиционными танцами - женским, сивой, и мужским, сасой, больше известным как "танец хлопков", а также многочисленными огненными шоу.

Несмотря на пандемию, новогоднего настроения ничто не омрачило: в Самоа с населением 200 тысяч человек зафиксированы всего три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие уже излечились. Сейчас время в стране нет ни одного инфицированного. Справиться с эпидемией удалось благодаря своевременной вакцинации населения.

Масштабные фейерверки и световые шоу – при минимуме зрителей

В Австралии и Новой Зеландии 2022 год тоже уже наступил. Несмотря на пандемию, пожары, наводнения, засуху в отдельных регионах, циклоны, в городах Мельбурн и Сидней новый год встретили масштабными фейерверками. Однако из-за карантинных ограничений и действующего запрета на въезд туристов в страну праздничные мероприятия посетило значительно меньше людей, чем обычно.

В Сиднее на зрелище собралось, по оценкам, всего несколько десятков тысяч человек, а не миллион, как обычно. В этом году для фейерверка использовали шесть тонн зарядов. Салют происходил на фоне знаменитого Оперного театра и моста Харбор-Бридж.

В Новой Зеландии в нынешнем году не было зрелищного салюта, который традиционно запускается с крупнейшего сооружения в южном полушарии Земли - телекоммуникационной башни Скай-Тауэр (328 метров), расположенной в деловом центре Окленда. Вместо него тут устроили красочное световое лазерное шоу.

Тишина в Германии и пиротехнические шоу в России

В Германии второй год подряд масштабные фейерверки из-за пандемии коронавируса отменены, продажа петард запрещена. Таким образом власти страны хотят предотвратить массовые скопления людей. Празднование Нового года в частном порядке разрешено с участием не более десяти человек, включая вакцинированных и переболевших. В нынешнем году традиционное новогоднее шоу общественно-правового телеканала ZDF "Welcome 2022" у Бранденбургских ворот в Берлине пройдет без зрителей и без традиционного салюта.

Новый 2022 год уже наступил в таких регионах России, как Камчатка, Чукотка, Сахалинский край, Якутия, Магаданская область. Невзирая на пандемию, россияне встречают Новый год с фейерверками. В Москве пиротехническое шоу будут устраивать в нескольких местах одновременно. Главный залп прозвучит сразу после окончания боя курантов с улицы Москворецкой. Канонада продлится 15 минут. Также планируется 30-минутное масштабное красочное лазерное шоу.

Под знаком пандемии коронавируса

2021 год, как и предыдущий 2020-й, прошел под знаком пандемии коронавируса. Более 5,4 миллиона человек умерли от COVID-19 с тех пор, как о нем впервые сообщили в Китае в декабре 2019 года. Но 2021 год принес и хорошие новости: благодаря разработке вакцин, в настоящее время около 60 процентов населения планеты вакцинировано - несмотря на то, что многие развивающиеся страны по-прежнему имеют лишь ограниченный доступ к вакцинам.

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