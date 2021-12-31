Мир во второй раз встречает Новый год в условиях пандемии

Первой страной в мире, встретившей новый, 2022 год, стало в ночь на субботу, 1 января, независимое островное государство Самоа в южной части Тихого океана. Праздник отметили традиционными танцами - женским, сивой, и мужским, сасой, больше известным как "танец хлопков", а также многочисленными огненными шоу.
Несмотря на пандемию, новогоднего настроения ничто не омрачило: в Самоа с населением 200 тысяч человек зафиксированы всего три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие уже излечились. Сейчас время в стране нет ни одного инфицированного. Справиться с эпидемией удалось благодаря своевременной вакцинации населения.
Масштабные фейерверки и световые шоу – при минимуме зрителей
В Австралии и Новой Зеландии 2022 год тоже уже наступил. Несмотря на пандемию, пожары, наводнения, засуху в отдельных регионах, циклоны, в городах Мельбурн и Сидней новый год встретили масштабными фейерверками. Однако из-за карантинных ограничений и действующего запрета на въезд туристов в страну праздничные мероприятия посетило значительно меньше людей, чем обычно.
В Сиднее на зрелище собралось, по оценкам, всего несколько десятков тысяч человек, а не миллион, как обычно. В этом году для фейерверка использовали шесть тонн зарядов. Салют происходил на фоне знаменитого Оперного театра и моста Харбор-Бридж.
В Новой Зеландии в нынешнем году не было зрелищного салюта, который традиционно запускается с крупнейшего сооружения в южном полушарии Земли - телекоммуникационной башни Скай-Тауэр (328 метров), расположенной в деловом центре Окленда. Вместо него тут устроили красочное световое лазерное шоу.
Тишина в Германии и пиротехнические шоу в России
В Германии второй год подряд масштабные фейерверки из-за пандемии коронавируса отменены, продажа петард запрещена. Таким образом власти страны хотят предотвратить массовые скопления людей. Празднование Нового года в частном порядке разрешено с участием не более десяти человек, включая вакцинированных и переболевших. В нынешнем году традиционное новогоднее шоу общественно-правового телеканала ZDF "Welcome 2022" у Бранденбургских ворот в Берлине пройдет без зрителей и без традиционного салюта.
Новый 2022 год уже наступил в таких регионах России, как Камчатка, Чукотка, Сахалинский край, Якутия, Магаданская область. Невзирая на пандемию, россияне встречают Новый год с фейерверками. В Москве пиротехническое шоу будут устраивать в нескольких местах одновременно. Главный залп прозвучит сразу после окончания боя курантов с улицы Москворецкой. Канонада продлится 15 минут. Также планируется 30-минутное масштабное красочное лазерное шоу.
Под знаком пандемии коронавируса
2021 год, как и предыдущий 2020-й, прошел под знаком пандемии коронавируса. Более 5,4 миллиона человек умерли от COVID-19 с тех пор, как о нем впервые сообщили в Китае в декабре 2019 года. Но 2021 год принес и хорошие новости: благодаря разработке вакцин, в настоящее время около 60 процентов населения планеты вакцинировано - несмотря на то, что многие развивающиеся страны по-прежнему имеют лишь ограниченный доступ к вакцинам.
Смотрите также:
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Штурм Капитолия
В ноябре 2020 года Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США. Но многие его сторонники не смирились с поражением. В соцсетях они договорились о штурме Капитолия. 6 января толпа из более 400 человек ворвалась в самое сердце американской демократии - в здание Капитолия. Лишь после нескольких часов здание вновь было взято под контроль властей.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Джо Байден - новый президент США
Штурм Капитолия, осуществленный фанатами Дональда Трампа, не остановил приход к власти Джо Байдена. Инаугурация нового президента США проходила при усиленных мерах безопасности. 78-летний Байден стал 46-м президентом США и первым человеком, который занял этот пост в таком возрасте.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Сначала пытались отравить, затем посадили
Почти полгода критик Кремля Алексей Навальный проходил лечение в Германии после того, как его пытались отравить ядом "Новичок". В январе 2021 года Навальный вернулся обратно в Москву и был задержан в аэропорту сразу по прилету. Несмотря на все акции протеста, оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии, а организацию, основанную им - Фонд борьбы с коррупцией - закрыли, обвинив в экстремизме.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Инцидент в Суэцком канале
Шесть дней контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал, застряв в самом узком месте и тем самым перекрыв главную судоходную артерию. В результате в Красном море образовалась гигантская пробка из 400 судов. Экономический ущерб от этого инцидента составил миллиарды долларов. Огромными усилиями контейнеровоз удалось снять с мели и разблокировать канал.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Приговор полицейскому, из-за которого погиб чернокожий
К 22,5 годам тюрьмы был приговорен бывший полицейский Дерек Шовин. Во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда он прижал его к земле, надавив коленом на шею, в результате чего мужчина задохнулся. Этот трагический случай вызвал протесты во всем мире против расизма и полицейского насилия. Но последняя точка в этом деле еще не поставлена. Экс-полицейский Шовин обжаловал приговор.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Коронавирус в Индии
В апреле эпидемия коронавируса со всей силой разразилась в Индии. Новый дельта-вариант коронавируса привел к огромному количеству заражений. Больницы были переполнены. Кислорода для лечения больных ковидом не хватало. В Дели крематории не справлялись с количеством умерших. Частично тела пришлось сжигать в открытом поле. Ситуация нормализовалась лишь в июне.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Олимпиада без зрителей
Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса их отложили на год. В 2021 году Олимпиада все-таки состоялась, но без зрителей на стадионах, при пустых трибунах. Однако это не повлияло на волю спортсменов к победе. На фото - сборная КНР по синхронному плаванию, завоевавшая серебро.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Наводнение на западе Германии
Это была катастрофа века: на западе Германии в долине реки Ар и ряде других районов после проливных многодневных дождей реки вышли из берегов - произошло крупное наводнение. В результате 143 человека погибли, разрушения оказались колоссальными. Чтобы восстановить разрушенное, потребуются годы.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Бегство из Кабула
После того, как к власти в Кабуле пришли талибы, многие афганцы в страхе захотели покинуть страну. 100 000 человек бежали за короткое время из Афганистана. Часть из них эвакуировали в Катар американские ВВС (на фото). Но многим так и не удалось покинуть страну.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Извержение вулкана на острове Пальма
19 сентября началось извержение вулкана на канарском острове Пальма. Тонны пепла и лавы обрушились на населенные пункты острова, который был одной из излюбленных целей туристов со всего мира. Катастрофа причинила огромный экономический ущерб. Лишь спустя 85 дней власти объявили о прекращении самого продолжительного извержения за всю историю острова.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Новый канцлер ФРГ
Перед выборами в бундестаг на пост канцлера претендовали три кандидата: Армин Лашет от ХДС, Анналена Бербок из партии "Союз-90"/"Зеленые" и Олаф Шольц от СДПГ. После победы социал-демократов на выборах новым канцлером ФРГ стал именно Шольц. 8 декабря он официально сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, ушедшую на пенсию.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Ангела Меркель уходит
16 лет Ангела Меркель была на посту канцлера ФРГ. Во главе правительства ей удалось урегулировать ряд кризисов. Меркель проводили с поста канцлера на официальной церемонии, считающейся самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы ФРГ могут отдать гражданскому лицу. Духовой оркестр бундесвера сыграл для Ангелы Меркель песню Нины Хаген.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Мигранты на границе Беларуси и Польши
Тысячи беженцев, прежде всего, из Ирака, Сирии и Афганистана в ноябре застряли на границе Беларуси и Польши. Они стали заложниками политического шантажа Лукашенко в отношении ЕС. Польские пограничники не пустили мигрантов в страну. После переговоров по телефону с Меркель белорусские власти разместили мигрантов во временных центрах, а затем начали отправлять домой. Полностью кризис еще не разрешен.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Шанс спасти планету
Глобальное изменение климата стало темой международной конференции COP26 в Глазго. В итоговом документе участники конференции обозначили главную цель - не допустить повышения температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и сократить количество выбросов углекислого газа.
-
Каким был 2021 год. Самые яркие моменты
Память о жертвах пандемии
2021 год, как и предыдущий, стал годом пандемии коронавируса. Человечеству пока не удалось победить коронавирус, несмотря на то, что были изобретены вакцины против него и во многих странах люди уже привиты. Но пока прививки сделали далеко не все. Между тем жертвами пандемии уже стали 5,3 млн человек.
Автор: Наталья Позднякова