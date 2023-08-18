  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" Горалик и Илларионова

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Минюст РФ включил семь новых физлиц в перечень "иноагентов", в том числе - публициста Андрея Пионтковского, писательницу Линор Горалик, экс-советника президента РФ - Андрея Илларионова.

https://p.dw.com/p/4VLIG
Линор Горалик
Линор Горалик (фото из архива)Фото: privat

Минюст РФ внес семь новых физлиц в свой реестр "иноагентов". Список расширен в пятницу, 18 августа.

Так, в перечень включены публицист Андрей Пионтковский, литературный критик и писательница Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), автор Юлия Горалик (Линор-Джулия Горалик), правозащитник Сергей Кривенко, экс-советник президента РФ Владимира Путина - Андрей Илларионов, якутская активистка, живущая в Мельбурне и выступающая против войны Саргылана Кондакова, калмыцкий активист Владимир Довданов.

До этого Минюст расширял список "иноагентов" 27 июля.

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кому предоставляется иностранная "поддержка", а также, по версии властей РФ, "находится под иностранным влиянием".

Смотрите также:

Истерика Пригожина - "Заповедник", выпуск 265, 21.05.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве

Из-за поправок в закон об "иноагентах" со старейшей культурно-просветительской и правозащитной организацией России расторгли договор аренды. Сотрудники пообещали спасти архивы.
Политика31 января 2023 г.06:58 мин.
external

Ликвидация Хельсинкской группы: кто еще в России под угрозой?

Ликвидация Хельсинкской группы: кто еще в России под угрозой?

Давление на критиков Кремля усиливается. Даже простое осуждение войны может обернуться уголовной статьей. На днях Мосгорсуд принял решение о ликвидации старейшей в России правозащитной организации – Московской Хельсинкской группы. Раньше власти прекратили работу "Мемориала". Сахаровский центр будет выселен из всех помещений в Москве. Как реагируют на это правозащитники?
Политика29 января 2023 г.03:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поврежденное здание в Москве

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Спустя два года Кристина Тимановская возвращается в большой спорт

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Спорт9 ч. назад
Карикатура - белорусский правитель Александр Лукашенко сидит в смирительной рубашке и говорит: "Путин не сумасшедший, я знаю, о чем говорю".

Путин сошел с ума? Диагноз от Лукашенко

Путин сошел с ума? Диагноз от Лукашенко

Политика10 ч. назад
Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, архивное фото

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

Общество7 ч. назад
Первая модель "народных приемников" носила название VE 301

Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды

Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды

Культура11 ч. назад
Молодые белорусские солдаты

Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Политика12 ч. назад
Аэропорт

За что иностранные специалисты не любят Германию

За что иностранные специалисты не любят Германию

Культура12 ч. назад
На главную страницу