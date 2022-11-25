Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций

Meta Platforms Inc. внесена властями РФ в реестр "экстремистских" организаций. Решение о запрете деятельности Meta в России "вступило в законную силу".

Министерство юстиции РФ внесло американскую корпорацию Meta Platforms Inc. (принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp) в реестр организаций, деятельность которых российские власти считают "экстремистской". Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Там указывается, что решение о запрете деятельности Meta в России "вступило в законную силу".

Постановление Тверского суда Москвы о компании Meta Platforms Inc.

Тверской районный суд Москвы 21 марта признал американскую компанию "экстремистской организацией". Ее деятельность на территории России запрещена. "Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta", - зачитала постановление судья Ольга Солопова.

Представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta (Facebook, Instagram) "не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации".

"Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", - отметил он. "Мы понимаем, что есть технические средства обхода блокировок", - признал представитель Генпрокуратуры.

Дополнительные риски для пользователей платформ Meta

Решение Тверского райсуда создало дополнительные риски для пользователей соцсетей. Так, любая публичная демонстрация символики - на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах и визитках - может основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста, говорил правозащитник Павел Чиков. Заказ рекламы в обеих соцсетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности. За это предусмотрена уже уголовная ответственность.

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