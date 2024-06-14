Минюст РФ требует ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"14 июня 2024 г.
Министерство юстиции России потребовало ликвидировать благотворительный фонд "Вместе против фашизма". На соответствующий иск, поданный в Тимирязевский суд Москвы, обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости". Досудебная беседа по иску пройдет 21 июня.
На главу фонда оказывали давление из-за зарубежной помощи
Президент фонда Александр Забара рассказал каналу, что на него оказывали давление из-за иностранного финансирования. Минюст недавно потребовал от Забары принести дополнительные документы о деятельности фонда, но он не стал этого делать. Тогда в министерстве, по его словам, заявили, что закроют фонд через суд.
Забара также сообщил "Осторожно, новости", что из-за проблем с финансированием в течение последних лет фонду не удавалось проводить передвижную выставку "Игрушки из концлагеря", с которой он гастролировал по разным странам с 2018 по 2021 годы. Многие организации, которые были готовы поддержать проект, уже закрылись, рассказал глава фонда. По его словам, в данный момент идут переговоры о вывозе экспозиции из РФ в Германию.
Миссия фонда
Благотворительный фонд "Вместе против фашизма" был создан в 2016 году с целью объединения людей для помощи пострадавшим от нацизма. По данным фонда, в России свыше 140 тысяч "несовершеннолетних узников концлагерей, из которых почти 60 тысяч имеют инвалидность". Сейчас это пожилые люди старше 73 лет.
На сайте фонда также указано, что организация "создает условия недопущения прихода фашистской идеологии во власть".