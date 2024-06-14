Минюст РФ требует ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"

По словам главы фонда "Вместе против фашизма" Александра Забара, ранее на него оказывали давление из-за иностранного финансирования.

Министерство юстиции России потребовало ликвидировать благотворительный фонд "Вместе против фашизма". На соответствующий иск, поданный в Тимирязевский суд Москвы, обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости". Досудебная беседа по иску пройдет 21 июня.

На главу фонда оказывали давление из-за зарубежной помощи

Президент фонда Александр Забара рассказал каналу, что на него оказывали давление из-за иностранного финансирования. Минюст недавно потребовал от Забары принести дополнительные документы о деятельности фонда, но он не стал этого делать. Тогда в министерстве, по его словам, заявили, что закроют фонд через суд.

Забара также сообщил "Осторожно, новости", что из-за проблем с финансированием в течение последних лет фонду не удавалось проводить передвижную выставку "Игрушки из концлагеря", с которой он гастролировал по разным странам с 2018 по 2021 годы. Многие организации, которые были готовы поддержать проект, уже закрылись, рассказал глава фонда. По его словам, в данный момент идут переговоры о вывозе экспозиции из РФ в Германию.

Миссия фонда

Благотворительный фонд "Вместе против фашизма" был создан в 2016 году с целью объединения людей для помощи пострадавшим от нацизма. По данным фонда, в России свыше 140 тысяч "несовершеннолетних узников концлагерей, из которых почти 60 тысяч имеют инвалидность". Сейчас это пожилые люди старше 73 лет.

На сайте фонда также указано , что организация "создает условия недопущения прихода фашистской идеологии во власть".