Минюст РФ опубликовал домашние адреса четырех "иноагентов"

Министерство нарушило статью УК о неприкосновенности частной жизни, за это предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, сообщил юрист правозащитной организации "Первый отдел" Максим Оленичев.

Министерство юстиции России опубликовало на своем сайте частные адреса и другие персональные данные четырех россиян, объявленных властями РФ "иностранными агентами", сообщил во вторник, 9 января, телеграм-канал Sota.

В документе "План проведения плановых проверок иностранных агентов на 2024 год" были указаны домашние адреса, номер счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) активиста движения "Голос" Сергея Пискунова, журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова, а также блогера Николая Соболева.

Таким образом Минюст нарушил статью уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни, за такое действие с использованием служебного положения предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, сообщил изданию The Insider юрист правозащитной организации "Первый отдел" Максим Оленичев.

Несколько сотен "иноагентов"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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