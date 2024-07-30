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Минюст РФ не нашел причин объявить Пугачеву "иноагентом"

Кирилл Шестаков
30 июля 2024 г.

В ответ на просьбу депутата Госдумы признать Аллу Пугачеву "иноагентом" Минюст РФ заявил об отсутствии сведений, позволяющих внести певицу в реестр.

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Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из архива)
Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из архива)Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/picture alliance

У министерства юстиции РФ нет сведений, позволяющих внести певицу Аллу Пугачеву в реестр так называемых "иностранных агентов". Об этом говорится в официальном ответе Минюста на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева. Изображения документа опубликованы в понедельник, 29 июня, в Telegram-канале Ксении Собчак. При этом в ответе подчеркивается, что в случае выявления "в действиях Пугачевой признаков иностранного агента" Минюст рассмотрит вопрос о ее включении в реестр.

Призыв признать Пугачеву "иноагентом"

Алексей Журавлев, первый замглавы комитета Госдумы по обороне, 9 июля направил обращение Минюсту с просьбой признать Пугачеву "иноагентом". Депутат обвинил певицу в "противоправных действиях", к которым он отнес публикацию "необъективных материалов об общественно-политических событиях в РФ", "дискредитацию" органов власти и "активное комментирование" действий армии РФ в Украине. Кроме того, Журавлев обвинил артистку в том, что она собирает сведения о военной деятельности РФ.

Ранее 9 июля Пугачева опубликовала пост в соцсети Instagram с фотографией ребенка, раненного в результате попадания ракеты в киевскую больницу "Охматдет". "Бог терпелив, но всему есть предел", - написала Пугачева под фото.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехали из России в Израиль. Галкин был признан "иноагентом" в 2022 году.

Ракетный удар по "Охматдету"

8 июля на территории клиники "Охматдет" в Киеве разорвалась ракета, погибли двое взрослых, в том числе женщина-врач, еще более 30 человек, включая восемь детей, были ранены. По детской больнице "с большой долей вероятности" был нанесен прямой удар российской ракетой Х-101, заявили эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте.

 

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