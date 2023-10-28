Минюст РФ намерен ликвидировать один из Русских ПЕН-центров

Иск подан в отношении Русского ПЕН-центра, в реестре юрлиц в РФ есть две организации с таким названием, возникшие в результате раскола.

Министерство юстиции России подало в Мещанский районный суд Москвы иск о ликвидации Русского ПЕН-центра, сообщила правозащитная организация "ОВД-Инфо" в пятницу, 27 октября. Суд назначил беседу в связи с обращением Минюста на 30 октября. С чем именно связан иск, ведомство не уточняет.

Кроме того, в Минюсте не уточнили, в отношении какой именно организации составлен иск, в письме не указаны данные ИНН, позволяющие это определить. Речь идет о "ликвидации отделения иностранной неправительственной некоммерческой организации - Российское отделение Международного ПЕН-клуба "Русский ПЕН-центр", заявили в ведомстве.

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) зарегистрированы две организации под названием "Русский ПЕН-Центр". Одна была зарегистрирована в 1999 году, ее президентом значился умерший в 2018 году писатель Андрей Битов. Другая появилась в 2018 году, ее президентом сначала был Евгений Попов, а с 2022-го числится Владимир Семенов.

Раскол в Русском ПЕН-центре

В 2016 году в Русском ПЕН-Центре случился раскол. После того как исполнительный комитет организации исключил из нее одного из основателей сообщества "Диссернет", журналиста Сергея Пархоменко, о своем выходе из состава центра заявили поэт Лев Рубинштейн, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и многие другие.

Ушедшие писатели создали ассоциацию "ПЭН-Москва" . Члены Американского ПЕН-центра высказались тогда в поддержку коллег из российского отделения, покинувших организацию. "ПЭН-Москва был зарегистрирован Минюстом России в марте 2018 года, а в октябре 2018 года принят в Международный ПЕН-клуб на 84-м Конгрессе этой организации, проходившем в индийской Пуне", - подчеркивается на сайте новой организации.

Два Русских ПЕН-центра

Между тем, в 2018 году оставшийся президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов зарегистрировал новую организацию с похожим названием, объяснив это "правовым тупиком" и ошибкой в документах организации. В организации Попова обвинили в попытке захвата ПЕН-центра и назвали это "неслыханным юридическим прецедентом".

"Он создал симулякр. Он без конца объявляет, что наш ПЕН-центр прекратит свое существование, сольется, преобразуется, реорганизуется в тот ПЕН-центр, который он создал, хотя ни одной юридической процедуры, кроме присоединения, здесь не может быть. Мы обратились за разъяснениями в Минюст, и сейчас мы начинаем процедуру, которую я иначе как внутренним расследованием назвать не могу", - комментировал в 2019 году появление новой организации член центра, писатель Валерий Дашевский.

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