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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "MINT".
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37 процентов выпускников вузов ФРГ получают дипломы по математике, информатике, естественным и техническим наукам. Это лучший показатель среди экономически развитых стран ОЭСР.
Женщина и техника - понятия не только совместимые, но и взаимовыгодные. Это постарались доказать участники крупнейшей в Германии ярмарки карьеры для женщин.
Свыше 50 тысяч специалистов в области математики, информатики, естествознания, современных технологий недостает в Германии. Немецкий бизнес бьет тревогу.
Вузы этих земель победили в конкурсе MINTernational. Его цель - интернационализация таких сфер, как математика, IT, естественные и технические науки, где существует дефицит кадров.
В индустрии - новый переворот. У руля встают машины, во главе производств - цифровые технологии. Чему надо учиться специалисту уже сегодня, чтобы завтра не оказаться в проигрыше?
Уже более десяти лет в немецких вузах существуют технические факультеты "только для женщин". Тут, в отсутствие мачо, воспитывают техническую элиту завтрашнего дня.
Математика, IT, естественные и технические науки, или просто MINT. Нехватка "мятных" специалистов в Германии ощущается все острее. Программа Fit in MINT вносит свежую струю.
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