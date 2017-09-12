Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

MINT

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "MINT".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Student Typing © olly

ОЭСР назвала Германию лидером в техническом образовании 12.09.2017

37 процентов выпускников вузов ФРГ получают дипломы по математике, информатике, естественным и техническим наукам. Это лучший показатель среди экономически развитых стран ОЭСР.
Karrieremesse women&work in Bonn am 24.Mai 2014 Bild: DW/Tatsiana Weinmann

Компаниям нужны "точные" женщины 26.05.2014

Женщина и техника - понятия не только совместимые, но и взаимовыгодные. Это постарались доказать участники крупнейшей в Германии ярмарки карьеры для женщин.
Harshit Gandhi (l) aus Ahmedabad, Indien, schreibt sich am 25.08.2013 bei der Uni-Mitarbeiterin Dörte Müller für den Master-Studiengang Internationales Produktionsmanagement an der Technischen Universität TUHH in Hamburg-Harburg ein. Die Universitäten in Hamburg ziehen immer mehr Studenten aus dem Ausland an. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Das Hörsaaltor zur Welt - Hamburger Unis werben um Auslandsstudenten vom 29.09.2013)

Деловые круги и вузы ФРГ хотят привлечь в страну больше студентов из-за рубежа 06.05.2014

Свыше 50 тысяч специалистов в области математики, информатики, естествознания, современных технологий недостает в Германии. Немецкий бизнес бьет тревогу.
Zwei rot-weisse Transparente zur Exzellenzinitiative hängen am 18.06.2012 an der Fassade des Mehrzweckhauses der Universität Bremen. Die Bremer Uni ist einer der Sieger in der der zweiten sogenannten Exellenzinitiative. Sie gehört zu den elf ausgewählten Elite-Universitäten und wird von den insgesamt 2,7 Millarden Euro Forschungsgeldern, die auf 39 Universitäten im Bundesgebiet verteilt werden, profitieren. Foto: Ingo Wagner

Бремен и Бавария признаны лучшими в привлечении иностранных студентов 23.04.2014

Вузы этих земель победили в конкурсе MINTernational. Его цель - интернационализация таких сфер, как математика, IT, естественные и технические науки, где существует дефицит кадров.
#45537774 - man and an empty fridge © Viacheslav Baranov Fotolia:

Стань бойцом новой промышленной революции! 11.06.2013

В индустрии - новый переворот. У руля встают машины, во главе производств - цифровые технологии. Чему надо учиться специалисту уже сегодня, чтобы завтра не оказаться в проигрыше?
Close-up of seductive young woman's legs in high-heeled © Ruslan Kudrin #43293374

Женские технические факультеты - учеба без мачо 28.02.2013

Уже более десяти лет в немецких вузах существуют технические факультеты "только для женщин". Тут, в отсутствие мачо, воспитывают техническую элиту завтрашнего дня.
Ice cube (Fotolia: #36182440); © Fotolia/Okea

Fit in MINT: освежающий эффект для карьеры 21.11.2012

Математика, IT, естественные и технические науки, или просто MINT. Нехватка "мятных" специалистов в Германии ощущается все острее. Программа Fit in MINT вносит свежую струю.