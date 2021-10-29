Минск потребовал закрыть офисы агенства USAID в Беларуси

Власти Беларуси потребовали закрыть офисы отдела по связям с общественностью американского посольства и агентства США по международному развитию (USAID), в том числе, Американский центр в Минске. Об этом говорится в заявлении специального представителя США по Беларуси Джули Фишер, размещенном на сайте посольства в Минске в пятницу, 29 октября. "Белорусские власти вынуждают посольство уволить более 20 белорусских сотрудников", - отмечается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, новые ограничительные меры белорусских властей отражают их "глубокую неуверенность в сфере дипломатии, международных отношений и независимого гражданского общества". Требование Минска не заставит США "отказаться от своих обязательств по продвижению демократии и прав человека в Беларуси" и "от действий, которые приносят пользу белорусскому народу и способствуют общению между нашими гражданами", отметила Фишер.

Агенство USAID с 90-х годов оказывало поддержку Беларуси

Спецпредставитель США по Беларуси также напомнила, что с 1990-х годов программы USAID принесли немалую пользу народу страны. Они были направлены на поддержку предпринимательства и расширение малых и средних частных предприятий, создавая новые высокооплачиваемые рабочие места и повышая уровень жизни в стране, где доминирует "застойный государственный сектор".

Агентство, по словам Фишер, оказывало помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в то время, как белорусские власти "игнорировали пандемию и ее влияние на здоровье и благополучие белорусского народа". Оно также выделяло целевое финансирование на поддержку семей, живущих в белорусских районах, которые пострадали аварии на Чернобыльской АЭС.

Дипломатическое противостояние Минска и Вашингтона

11 августа 2021 года МИД Беларуси в ответ на введенные Вашингтоном экономические санкции предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Кроме того, МИД отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.

После дипломатического скандала в 2008 году и отзыва на взаимной основе послов американо-белорусские отношения оказались практически полностью заморожены. В декабре 2020 года Госдеп США утвердил на должность посла в Беларуси Джули Фишер, но она так и не прибыла в Минск. В свою очередь в начале сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск определился с кандидатурой на пост посла в США, однако не видит смысла направлять его в нынешних условиях.

21 октября по требованию властей США прекратило работу Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке.

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