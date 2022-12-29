Минск: На территорию Беларуси упала украинская ракета

На 309-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 29 декабря (время московское).

Минск продлил ограничения на полеты всех типов гражданских судов на юге Беларуси

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Беларусь продлила до 1 апреля 2023 года срок ограничения на полеты всех типов гражданских воздушных судов (включая беспилотные летательные аппараты) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге страны. Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Ограничение не распространяется на авиацию вооруженных сил и Госпогранкомитета. Именно с юга Беларуси происходят запуски ракет по территории Украины, пишет "Беларускі Гаюн". По его оценкам, теперь угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется еще минимум на три месяца.

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"Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 (совпадает с мск) с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300", - передало агентство БелТА. Согласно его данным, о случившемся немедленно проинформирован правитель Беларуси Александр Лукашенко. Причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают специалисты Следственного комитета, МВД, министерства обороны Беларуси. Сведений о пострадавших нет. Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего. Первая - залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Вторая - ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси, отметило агентство. Ранее Telegram-канал "Беларускі Гаюн" передал, что фрагменты ракеты найдены в Ивановском районе Брестской области. Подтверждения по другим источникам того, что ракета - украинская, пока не поступало.

Глава ОГА: На Ивано-Франковщине ракета РФ попала в объект энергетической инфраструктуры

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В Ивано-Франковской области российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры, сообщила глава областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук. В результате возник пожар на площади 50 квадратных метров. По состоянию на 11.25 (12.25 мск) возгорание локализовано, пострадавших и жертв нет. Всего к тушению привлечены 32 человека и восемь единиц техники. Еще одна ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой общины, но не взорвалась, подтвердила Онищук. Пострадавших нет.

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Силы противовоздушной обороны сбили четыре из шести ракет над Львовской областью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Две ракеты попали в электроподстанцию. Применены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры. По состоянию на 11.40 по местному времени (12.40 мск) во Львовской области без электроснабжения оставались более 470 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения - во Львове и близлежащих населенных пунктах, отметил Козицкий. Без электроэнергии - 282 населенных пункта, из них в 76 - частичные отключения. Энергетики начали ремонтные работы.

Хроника событий 29 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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