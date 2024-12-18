Минск на мирных переговорах: что думают эксперты из ФРГ

Немецкие эксперты не видят каких-либо причин, по которым власти Беларуси должны участвовать в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Подробнее - у DW.

"Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся", - заявил недавно замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, подчеркнув, что финальные договоренности по урегулированию конфликта в Украине должны учитывать и интересы Беларуси.

Насколько реально участие властей Беларуси в мирных переговорах, в каком статусе Минск может сидеть за столом переговоров и насколько вообще участие Беларуси будет актуальным? Об этом DW поговорила с немецкими экспертами.

Заявление Минска - попытка повысить свою ценность в глазах России

С одной стороны, желание Минска участвовать в переговорах как соседа России и Украины оправдано, но с другой, это, вероятно, просто придуманный Кремлем маневр, говорит профессор Ян Берендс (Jan Behrends) из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере. "Мы знаем, что правительство Александра Лукашенко на самом деле не является суверенным. Мне кажется, Москва, которая будет очень изолирована на этих переговорах, просто хотела бы иметь там союзника, который поддерживал бы ее позицию", - считает он.

По мнению эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister), подобными заявлениями Минск хочет повысить свою ценность в глазах России: "Это скорее коммуникационная стратегия, позволяющая вступить в возможную игру с ЕС и Западом в качестве независимого актора. Но я скептически отношусь к тому, что это будет иметь хоть какой-то эффект".

Идею, озвученную белорусскими властями, уже поддержала Россия. "Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска, считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам, которые будут проходить с участием России", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для Беларуси вряд ли останется место за столом переговоров

В целом немецкие эксперты не видят каких-либо причин, по которым Беларусь должна участвовать в мирных переговорах по окончанию войны России в Украине. "Я сомневаюсь, что Минск смог бы предоставить площадку для переговоров, как это было в прошлом. Я не понимаю, почему какая-либо из сторон конфликта должна быть заинтересована в участии Беларуси. С позиции России и США это выглядит как маргинальная идея, особенно учитывая, что отношения между Минском и Киевом сейчас не лучшие", - отмечает Штефан Майстер.

Рассуждая о том, насколько вообще реалистично место Минска за столом переговоров, Ян Берендс предлагает в первую очередь задаться вопросом, а стоит ли вообще ожидать мирные переговоры в ближайшее время и кто в них может участвовать.

"В переговорах определенно примет участие Украина и Россия, и вероятно также США, ведь много инициативы исходит от нового президента Дональда Трампа. Но останется ли вообще место для европейцев, не говоря уже о Беларуси? Думаю, если такие переговоры начнутся (и вероятно, сначала они начнутся за закрытыми дверями), для Беларуси вряд ли останется место", - считает немецкий профессор.

Какую роль займет Минск в возможных мирных переговорах?

Не совсем ясно, в какой роли Минск хочет присутствовать на возможных мирных переговорах - агрессора, жертвы, нейтральной стороны? МИД Украины, комментируя заявление Амбразевича, уже поставил под сомнение желание властей Беларуси, ведь "единственное, на что имеют право претендовать белорусские должностные лица, - это справедливое разбирательство в рамках процесса привлечения агрессора и его пособников к международно-правовой ответственности за агрессию против Украины".

Немецкие эксперты полагают, что единственная роль, которая может быть отведена Минску, - это роль союзника, поддерживающего позицию Москвы. В своем заявлении Амбразевич указал, что Беларусь заинтересована в мирном урегулировании и "обвинения в пособничестве агрессии выглядят абсурдно". Ян Берендс однако подчеркивает, что в 2022 году российская агрессия исходила также с территории Беларуси.

"У Беларуси нет независимой внешней политики, есть только политика в тени Кремля. Я полагаю, что, пока правительство Беларуси находится у власти, оно не будет играть самостоятельную роль, а будет как попугай повторять позицию Москвы", - говорит Берендс.

От кого Беларусь требует гарантии безопасности?

Амбразевич также упомянул, что для Беларуси "важно получить гарантии собственной безопасности". Отвечая на вопрос о том, от кого Минск хочет эти гарантии получить, Штефан Майстер говорит, что и сам хотел бы знать, что имеют в виду власти Беларуси

"Гарантии безопасности, которые получает Беларусь, исходят от России, т.е. они включены в российскую стратегию безопасности. Но, на мой взгляд, это не стратегический подход, а коммуникационная стратегия. Если воспринимать слова Минска серьезно, получается, что гарантии требуются от Украины. Но кто их даст? Запад? В конечном счете гарантии Беларуси будет давать только Россия", - считает эксперт.

Ян Берендс также отмечает, что слова Минска - это, говоря дипломатическим языком, дымовая завеса: "Независимость Беларуси находится под угрозой со стороны России. Ни Украина, ни Польша, ни НАТО не угрожают Беларуси - это просто пропаганда".

Смогут ли демсилы Беларуси быть представлены на мирных переговорах?

Штефан Майстер Фото: Zsofia Pölöske/DGAP

Места за столом переговоров добиваются не только белорусские власти, но и демократические силы Беларуси. Так, к примеру, глава НАУ Павел Латушко не раз подчеркивал, что "голос демократического большинства белорусов должен быть услышан за столом переговоров".

Штефан Майстер по этому поводу настроен скептически: "Я не вижу возможности для оппозиции принять участие в переговорах - ни Россия, ни Украина, ни западные партнеры не будут в этом заинтересованы".

По его мнению, тема Беларуси вряд ли будет важным вопросом во время переговоров, если они состоятся в ближайшее время, просто потому что речь идет о России и Украине. И возможное наличие ядерного оружия на территории Беларуси не играет большой роли, ведь это нужно обсуждать с Москвой, а не с Минском.

"Но я думаю, что нам действительно следует заняться белорусским вопросом, потому как и со стороны Украины, и с европейской стороны есть интерес в том, чтобы Беларусь оставалась независимой страной", - говорит Штефан Майстер.