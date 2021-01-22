Минск лишился права проведения ЧМ по современному пятиборью

Вслед за лишением Беларуси права проводить чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году аналогичное решение принято в отношении еще одного мирового первенства. Международный союз современного пятиборья (UIPM) в пятницу, 22 января, заявил о переносе ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну.

Решение связано с нестабильностью в принимающей стране, указала организация. "Исполнительный комитет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал целесообразность проведения чемпионата мира 2021 года по пятиборью и комбайну в Минске", - заявил президент UIPM Клаус Шорман (Klaus Schormann). При этом были учтены санкции, введенные в декабре Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси.

Чемпионат мира, как и предполагалось, будет проведен в июне, сейчас рассматриваются новые места проведения турнира, говорится далее в заявлении. UIPM также выразила надежду на организацию соревнований в Минске "в будущем, в подходящее время".

Современное пятиборье включает конкур, фехтование, стрельбу, бег и плаванье.

Беларусь лишилась чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила 18 января о лишении Беларуси права на проведение ЧМ-2021, объяснив решение вопросами безопасности, находящимися вне ее контроля. Несколькими днями ранее компании Škoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать ЧМ, если он не будет перенесен из Минска.

Представители белорусского гражданского общества и иностранные политики неоднократно призывали руководство IIHF лишить Беларусь права проводить мировое первенство по хоккею и отреагировать тем самым на политику ее властей и правителя Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более 5 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года.

Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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