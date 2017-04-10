Минприроды РФ признало "вероятно исчезнувшими" 11 биологических видов

Лошадь Пржевальского и еще 10 объектов живого мира признаны "вероятно исчезнувшими" с территории России. Об этом российское издание "Коммерсант" сообщает в четверг, 2 сентября, со ссылкой на данные министерства природных ресурсов и экологии РФ. Среди прочих ведомство отнесло к нулевой категории редкости таких животных, как красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан.
Тюлень-монах
Сокращению ареала многих животных способствуют развитие промышленности, рост городов и загрязнение природы, отмечает издание. Между тем в Красной книге РФ перечислены 443 объекта животного мира и 676 видов растений, находящиеся под угрозой исчезновения.
В начале августа в России вступили в силу поправки к федеральным законам "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Из них следует, что добыча редких животных, занесенных в Красную книгу РФ, теперь разрешена в исключительных случаях, в частности, для осуществления их мониторинга и регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. В Минприроды пояснили, что охота в перечень исключительных случаев, при которых допустима добыча животных из Красной книги, не входит.
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Автор: Ефим Шуман