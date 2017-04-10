 Минприроды РФ признало ″вероятно исчезнувшими″ 11 биологических видов | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2021

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Россия

Минприроды РФ признало "вероятно исчезнувшими" 11 биологических видов

Минприроды отнесло к нулевой категории редкости таких животных из Красной книги России, как лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан.

Лошади Пржевальского в национальном парке в Монголии

Лошади Пржевальского (фото из архива)

Лошадь Пржевальского и еще 10 объектов живого мира признаны "вероятно исчезнувшими" с территории России. Об этом российское издание "Коммерсант" сообщает в четверг, 2 сентября, со ссылкой на данные министерства природных ресурсов и экологии РФ. Среди прочих ведомство отнесло к нулевой категории редкости таких животных, как красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан.

Тюлень-монах в порту греческого городка Вати

Тюлень-монах

Сокращению ареала многих животных способствуют развитие промышленности, рост городов и загрязнение природы, отмечает издание. Между тем в Красной книге РФ перечислены 443 объекта животного мира и 676 видов растений, находящиеся под угрозой исчезновения.

В начале августа в России вступили в силу поправки к федеральным законам "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Из них следует, что добыча редких животных, занесенных в Красную книгу РФ, теперь разрешена в исключительных случаях, в частности, для осуществления их мониторинга и регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. В Минприроды пояснили, что охота в перечень исключительных случаев, при которых допустима добыча животных из Красной книги, не входит.

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  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

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    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen ja die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

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    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

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    Автор: Ефим Шуман


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