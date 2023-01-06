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Обломки российских ракет, выпущенных по ХарьковуФото: Libkos/AP/picture alliance
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Минобороны Украины сообщило данные об остатках ракет у РФ

15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 января.

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На 318-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 7 января (время московское).

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Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter инфографику о запасе ракет, оставшихся у российской армии. Согласно этим данным, в настоящее время Россия располагает 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет и 12% иранских дронов. В частности, у армии РФ осталось 9% "Калибров" и 11% баллистических ракет "Искандер". В то же время у нее по-прежнему достаточное количество крылатых "Искандеров" и С-300.

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Российские оккупационные власти в Горловке Донецкой области обязали военкоматы мобилизовать на войну против Украины до 2000 человек, для этого в городе уже увеличено количество патрулей, сообщил украинский "Центр национального сопротивления". По его данным, в связи с ожидаемой мобилизацией на подконтрольной России части Донецкой области с госслужащих, в частности с инспекторов автодорожного движения, снимают бронирование, а местное руководство заменили приезжими россиянами.  

 

Хроника событий 6 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 января 00.00 - 13.59 >>>

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