МО Украины просит отложить подготовку закона о демобилизации

Минобороны Украины попросило Верховную раду отложить подготовку законопроекта о демобилизации во время военного положения до марта 2025 года.

Министерство обороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отложить подготовку законопроекта об условиях демобилизации во время военного положения до 18 марта 2025 года. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в оборонном комитете парламента страны и письмо министра обороны Украины Рустема Умерова, которое оказалось в распоряжении журналистов.

"По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, которые будут иметь право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений", - говорится в тексте письма, пишет "Украинская правда".

При этом, как утверждается, Минобороны страны проработало два альтернативных варианта законопроекта о демобилизации. В них предлагается отправлять на реабилитацию до двух месяцев и предоставлять отпуск на 30 дней или предоставлять отпуск на 90 дней военным, которые непрерывно во время военного положения проходили службу в течение 36 месяцев и находились в районе боевых действий не менее 18 месяцев.

Парламент Украины принял закон о мобилизации без демобилизации

В апреле 2024 года Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Тогда из него была изъята норма о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев в условиях режима военного положения. Утверждается, что это было сделано по инициативе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Таким образом, в законе не осталось определенного срока для демобилизации тех, кто воюет на украинской стороне с первых дней российского вооруженного вторжения.