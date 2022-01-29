Минобороны Украины отвергает сведения о поставках крови войскам РФ

Министерство обороны Украины выступило с опровержением появившейся в СМИ информации о стягивании Россией к украинской границе запасов крови и медицинских материалов для оказания помощи раненым. В заявлении ведомства, опубликованном в субботу, 29 января, отмечается, что официальные представители стран-партнеров Украины не сообщали о поставках крови, а мониторинг ситуации "не фиксирует активности такого рода".

Публикации в СМИ на этот счет Минобороны назвало информационной "интервенцией" и "элементом информационно-психологической войны", цель которой - "спровоцировать страх и панику в обществе".

Накануне информагентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванных собеседников в администрации США, что Россия в последние две недели поставляет донорскую кровь и другие медицинские материалы воинским частям и подразделениям, переброшенным в районы около границы с Украиной. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности Москвы начать военные действия.

Главы МИД ФРГ и Франции вместе посетят Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега по должности Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни отправятся с совместным визитом в Украину. В ходе визита речь пойдет о "нашей приверженности нерушимости Украины" и солидарности с ее гражданами, написала Бербок в своем аккаунте в Twitter. Это будет уже вторая поездка главы МИД ФРГ в Украину за последние три недели.

Ранее Ле Дриан сообщил в Twitter, что вместе с Бербок собирается посетить Украину 7-8 февраля. Бербок не назвала конкретных дат поездки, но сообщила, что она должна состояться "скоро".

Конфликт России и Запада

По сведениям западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

