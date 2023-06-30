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Минобороны США отрицает сбор разведданных аэростатом КНР

Павел Мыльников
2 ч. назад

Сбитый над территорией США воздушный шар не собирал разведданные, следует из текущей оценки Пентагона. Инцидент с аэростатом обострил отношения двух стран.

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Китайский воздушный шар над США
Китайский воздушный шар над США (февраль 2023 года)Фото: Larry Mayer/The Billings Gazette/AP/dap/picture alliance

Китайский воздушный шар, пролетевший в начале года над территорией США, не собрал никаких разведданных. Такова нынешняя оценка министерства обороны Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга в пятницу, 30 июня. Во время инцидента Вашингтон знал, что у аэростата есть возможности по сбору разведданных, однако принял меры с целью свести к минимуму такие потенциальные попытки аппарата, заверил представитель оборонного ведомства.

На шаре было установлено оборудование производства США, позволяющее вести фото- и видеосъемку, писала накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Пресс-секретарь Пентагона не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Госсекретарь США отменил визит в Китай

Китайский аэростат был замечен над территорией США в конце января, а 4 февраля - сбит в районе побережья Южной Каролины. Инцидент обострил отношения двух государств. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свою позицию реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

В то же время Пекин отверг обвинения Вашингтона и американских СМИ, заявив, что инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, был предназначен для метеорологических целей, а в воздушное пространство США попал случайно.

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