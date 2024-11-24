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МО РФ заявило об уничтожении более 30 украинских дронов

Сергей Ромашенко
24 ноября 2024 г.

Российские ПВО перехватили над территорией страны 34 украинских беспилотника, сообщило министерство обороны России. Губернатор Курской области сообщил об уничтожении двух украинских ракет.

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Запуск дрона в Украине
Запуск дрона в УкраинеФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

В ночь на воскресенье, 24 ноября, над территорией России были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника, сообщило в своем Telegram-канале министерство обороны РФ. Согласно его данным, силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над территорией Курской области, еще четыре дрона сбиты над Липецкой областью, два - над Белгородской и один - над Орловской.

В свою очередь губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом были сбиты две украинские ракеты и 27 дронов. Чиновник не уточнил тип ракет, выпущенных по области. Между тем местные Telegram-каналы опубликовали видео сильного взрыва в Курске.

Украина в ответ на российские атаки регулярно наносит удары по объектам в России. На этой неделе Украина впервые применила с согласия США дальнобойные ракеты по территории РФ. В ответ Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепре.

 

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