МО РФ заявило об уничтожении более 30 украинских дронов

В ночь на воскресенье, 24 ноября, над территорией России были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотника, сообщило в своем Telegram-канале министерство обороны РФ. Согласно его данным, силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над территорией Курской области, еще четыре дрона сбиты над Липецкой областью, два - над Белгородской и один - над Орловской.

В свою очередь губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что над регионом были сбиты две украинские ракеты и 27 дронов. Чиновник не уточнил тип ракет, выпущенных по области. Между тем местные Telegram-каналы опубликовали видео сильного взрыва в Курске.

Украина в ответ на российские атаки регулярно наносит удары по объектам в России. На этой неделе Украина впервые применила с согласия США дальнобойные ракеты по территории РФ. В ответ Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепре.