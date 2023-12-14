Минобороны РФ заявило о ночной атаке девяти украинских БПЛА

По данным российского Минобороны, отражена атака украинских дронов над Московской и Калужской областями. Мэр Москвы Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках.

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на четверг, 14 декабря, средства ПВО сбили и перехватили в российских регионах девять украинских беспилотников самолетного типа. В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, указывается, что это произошло над территорией Калужской и Московской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение ночи в Наро-Фоминском городском округе были отражены две атаки дронов, летевших в сторону российской столицы. По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

По словам калужского губернатора Владислава Шапши, один беспилотник был сбит на территории Сухиничского района Калужской области. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Смотрите также: