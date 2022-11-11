Минобороны РФ: завершен вывод войск на левый берег Днепра

На 261-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW следитза развитием событий пятницы, 11 ноября (время московское).

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Сотрудники холдинга "Автобан" с начала ноября роют окопы в юго-восточной части Херсонской области недалеко от границы с Крымом, сообщило издание команды Алексея Навального "Сирена". Родственник одного из рабочих рассказал, что строители 3 ноября прибыли в село Геническая Горка (в Херсонской области). По его словам, командировка продлится до 20 ноября, а рабочим обещают платить по 6500 рублей в день.

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Британский подданный Эйден Аслин, который после взятия в плен был приговорен в к смертной казни и вернулся на родину благодаря обмену, намерен снова поехать в Украину, пишет британское издание Daily Mail . По данным газеты, он будет снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

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Переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершилась рано утром 11 ноября, сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на правом берегу не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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