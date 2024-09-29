Минобороны РФ отчиталось о перехвате 125 беспилотников

Взрывы прозвучали, в частности, возле военного городка в Ейске, где находится аэродром и учебная база ВМФ России.

Ряд российских регионов в очередной раз был атакован БПЛА в ночь на воскресенье, 29 сентября. Как заявили в Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО перехватили 125 дронов.

В поселке Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области, по предварительной информации губернатора Вячеслава Гладкова, три мирных жителя были ранены при атаке FPV-дрона на движущийся легковой автомобиль.

Воронежская и Брянская области

В Воронеже несколько сбитых дронов, по сообщению губернатора области Александра Гусева, упали в черте города и в пригородах, падающий беспилотник попал в жилой комплекс, вызвав возгорание. Местные жители сообщают о выбитых стеклах в квартирах и подъездах и поврежденных автомобилях.

Поздним вечером 28 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался об уничтожении над вверенным ему регионом силами ПВО одного беспилотника. Подробностей этой атаки в посте указано не было.

Ростовская область

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении 18 беспилотников силами ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор уточнил, что 13 дронов ликвидировали в Миллеровском районе, еще пять - над юго-западной частью Ростовской области.

В Telegram-канале Astra говорится, что о взрывах сообщили жители Волгодонска и других населенных пунктов Ростовской области. "Местные паблики сообщают о пожаре в селе Самарское Азовского района", - отмечают авторы.

Тем временем глава Курской области Алексей Смирнов ранним утром 29 сентября предупредил о ракетной опасности в регионе.

Сообщения о взрывах в Ейске

Между тем некоторые русскоязычные Telegram-каналы сообщили в ночь на 29 сентября о взрывах в городе Ейске Краснодарского края.

В частности, Telegram-канал Astra написал со ссылкой на пользователей в группах Ейска и Краснодарского края, что взрывы прозвучали возле военного городка, где находится аэродром ВМФ РФ и базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

Журналист Александр Невзоров опубликовал в Telegram два коротких видеоролика с пожаром. Сославшись на "проверенные источники в ГУР и СБУ", он указал, что речь якобы идет о российском военном аэродроме в Ейске. Официального подтверждения этой информации или комментариев относительно возможной атаки к моменту публикации не было.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что "в селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался". "От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет", - говорится в этом посте.

Российские атаки на Украину

28 сентября ВС РФ атаковали одну из больниц в украинском городе Сумы БПЛА Shahed. По данным Национальной полиции Украины, при этом погибли 10 человек, не менее 22 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что удары были нанесены дважды: в результате первой атаки был убит один человек, остальные погибли во время повторного удара, когда происходила эвакуация пациентов и персонала.

В ночь на 28 сентября российские войска обстреляли территорию Украины ракетами и дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО сбили 69 ударных беспилотников из 73 и две управляемые ракеты Х-59/69. Работа ПВО была зафиксирована в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

28 сентября российский FPV-дрон попал в гражданскую машину в Харьковской области. Жертвой российского удара стал судья украинского Верховного суда Леонид Лобойко. Он погиб на месте, сообщила Харьковская областная прокуратура. Еще три женщины, находившиеся в машине, пострадали, их госпитализировали.