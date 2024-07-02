Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти истребителей ВСУ

Российское Минобороны утверждает, что на аэродроме в Миргороде были уничтожены пять действующих и повреждены два находящихся на ремонте истребителя СУ-27.

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении пяти многоцелевых истребителей СУ-27 на аэродроме "Миргород" в Полтавской области Украины в результате ракетного удара из установки "Искандер-М". Еще два находящихся на ремонте самолеты были повреждены, заявило ведомство в своем официальном Telegram-канале во вторник, 2 июля. Минобороны также опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент удара. Всего за сутки, говорится в сообщении, были повреждены девять украинских самолетов.

Украинская сторона подтвердила факт удара по аэродрому и "определенные потери" в результате него. Тем не менее, уточнил бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ущерб был "совсем не таким", каким его описывает российская сторона.

Российские регионы под обстрелом ВСУ

Минобороны России также отчиталось, что за ночь на вторник, 2 июля, российским силам ПВО удалось сбить 11 украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями РФ, а также над аннексированным Крымом.

Кроме того, о последствиях ударов по Белгородской области за последние сутки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов со стороны ВСУ в регионе погиб один человек, еще десять пострадали.

О пожаре в центре Курска в своем Telegram-канале также сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Как пишет издание "РБК-Украина", гореть может 3754 центральная авиатехническая база, на которой возможно располагается автотехника, обслуживающая авиацию.