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Здание Минобороны РФФото: Alexander Nemenov/AFP
КонфликтыУкраина

Минобороны заявило об отсутствии ограничений на передвижение

Даниил Сотников
3 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 сентября.

https://www.dw.com/ru/minoborony-rf-zaavilo-ob-otsutstvii-ogranicenij-na-peredvizenie-grazdan/a-63247120

На 216-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 27 сентября (время московское).

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Глава комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предположил, что после проведения так называемых "референдумов" о присоединении ДНР, ЛНР, частей Запорожской и Херсонской областей к РФ в "новых субъектах" может быть введен режим контртеррористической операции. Аналогичные предположения высказал и глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

Сооснователь группы Pink Floyd написал открытое письмо Владимиру Путину

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Музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его прекратить войну в Украине. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу сильно облегчило бы задачу", - написал Уотерс. По его словам, если бы Путин сказал, что у России "нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", это помогло бы закончить войну. "Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** (к черту. - Ред.).

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В результате российского ракетного обстрела разрушен аэропорт в Кривом Роге, заявил глава Днепропетровской области.  Как сообщил Валентин Резниченко в своем Telegram-канале, инфраструктура аэропорта разрушена, дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.

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В условиях проведения мобилизации в России ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны. "Частичная мобилизация" в РФ была введена указом Владимира Путина с 21 сентября. Согласно закону "О мобилизационной подготовке", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Хроника событий 26 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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