Минобороны заявило об отстутсвии ограничений на передвижение

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 сентября.

На 216-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 27 сентября (время московское).

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В результате российского ракетного обстрела разрушен аэропорт в Кривом Роге, заявил глава Днепропетровской области. Как сообщил Валентин Резниченко в своем Telegram-канале, инфраструктура аэропорта разрушена, дальнейшее использование аэродрома и оборудования невозможно.

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В условиях проведения мобилизации в России ограничений на передвижение граждан не предусматривается, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны. "Частичная мобилизация" в РФ была введена указом Владимира Путина с 21 сентября. Согласно закону "О мобилизационной подготовке", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Хроника событий 26 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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