Минобороны РФ заявило об атаке на регионы 35 дронов ВСУ

Над российскими регионами в ночь на 11 августа были сбиты 35 украинских БПЛА и четыре ракеты "Точка-У", утверждают в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 11 августа, сбили над территорией России 35 украинских дронов, заявило министерство обороны РФ. По утверждению ведомства, 14 беспилотников и четыре ракеты "Точка-У" были уничтожены над Курской областью, в которой с 6 августа продолжаются бои армии РФ с Вооруженными силами Украины (ВСУ). 16 дронов российские ПВО сбили в Воронежской области, три - над Белгородской областью и по одному - над территориями Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны РФ.

Мэр Курска Игорь Куцак заявил о падении "сбитой украинской ракеты" на жилой дом в городе. По данным местных властей, пострадали 13 человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ: Уничтожена военная колонна ВСУ

В Курской области, согласно заявлению оборонного ведомства РФ, российская артиллерия по наводке БПЛА нанесла удар по колонне военной техники ВСУ. По данным министерства, в результате удара уничтожены "пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава".

КТО в трех областях РФ

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из России поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - газоизмерительная станция "Суджа". Кроме того, на территории области расположена Курская АЭС.

Украинская сторона напрямую не подтверждает и не комментирует происходящее, однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".