Минобороны РФ заявило об атаке десятков БПЛА на три области

По данным ведомства, Ростовскую, Волгоградскую и Липецкую области атаковали 35 беспилотников самолетного типа. Целью атаки мог быть аэродром в Морозовске, пишет Astra.

На Россию совершена крупная атака с применением беспилотников самолетного типа. Средствами российских ПВО "уничтожено и перехвачено" в общей сложности 35 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, заявило Минобороны РФ ночью и утром в воскресенье, 17 декабря.

СМИ: Целью был аэродром в Морозовске

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждает, что "большая часть беспилотников была уничтожена, жертв нет". Атака имела место в районе Морозовска и Каменска, написал он в Telegram . Как отмечает Telegram-канал Astra, целью атаки мог быть военный аэродром в Морозовске, где, среди прочего базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

В Волгоградской области, по данным властей региона, жертв и разрушений нет. Губернатор и правительство Липецкой области ситуацию пока не комментировали.

Между тем в ночь на 16 ноября в воинской части близ Волгограда произошли взрывы и пожар, пишет местный новостной портал V1.ru. Ссылаясь на очевидцев, издание пишет, что взорвались склады или поезд со снарядами.

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