Минобороны РФ заявило о запуске военного спутника

Военный спутник запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк "в интересах Минобороны России", сообщили в Москве, не указав целей запуска.

1 ч. назад 1 ч. назад

1 ч. назад 1 ч. назад

Министерство обороны РФ сообщило о запуске очередного военного спутника с космодрома Плесецк в Архангельской области. Аппарат был запущен на ракете-носителе среднего класса "Союз-2.1б" утром в среду, 2 ноября, космическими войсками ВКС. Запуск военного спутника осуществлен "в интересах Минобороны России", заявили в российском военном ведомстве.

О деталях запуска и назначении военного спутника не сообщается.

Отделяющаяся ступень ракеты-носителя "Союз-2" приземлится на территорию Уватского района Тюменской области, пишет издание 72.ru со ссылкой на областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. "На данном участке проведут работы по мерам безопасности. Пуск осуществляется в интересах обороноспособности страны", - заявили в ведомстве.

Смотрите также: