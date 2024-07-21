Минобороны РФ заявило о взятии двух деревень в Украине

По сообщению Минобороны РФ, российские воска заняли Розовку в Луганской области и Песчаное в Харьковской области.

По сообщению Минобороны РФ, российские воска заняли Розовку в Луганской области и Песчаное в Харьковской области.

Представитель министерства обороны РФ сообщил в ходе брифинга в воскресенье, 21 июля, о взятии под контроль двух украинских деревень. По заявлению министерства, военные РФ захватили Розовку в Луганской области. Речь идет об Андреевке в Сватовском районе, которая до 2016 года называлась Розовка. По переписи 2001 года, в населенном пункте жили 17 человек.

В Минобороны РФ также заявили, что военные заняли населенный пункт Песчаное Нижнее в Харьковской области. Речь о селе Песчаное в Чугуевском районе. Согласно переписи 2001 года, в селе жили 79 человек. Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников также заявил , что ВС РФ заняли Песчаное.

Генштаб ВСУ не сообщал о потере двух населенных пунктов. OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, написал в ночь на 21 июля в Telegram-канале , что российские войска продвинулись в Песчаном и возле Андреевки.